Ось доказ того, що вік – не завада для насолоди життям.

Є такий жарт про “хижих” молодиць: “багатий чоловік старим не буває”. І цей легінь на червоному Mercedes-Benz SLK 320 має порох у порохівницях, аби довести, що це справді так.

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Джо Ньюман народився через рік після катастрофи “Титаніка” – у 1913 році. Він пережив дві світові війни, разом зі своєю покійною дружиною Софі допомагав реалізовувати благодійні програми для людей з обмеженими можливостями і навіть висувався на посаду конгресмена у віці 101 року.

Час від часу Джо можна побачити за кермом яскраво-червоного родстера SLK у компанії подруги – Аніти Семпсон, котрій цього року виповниться рівно 100 років. Якщо все йтиме добре, можливо, вони навіть одружаться.

Джо Ньюман стверджує, що не відчуває особливих проблем з водінням, через свій вік, хоча поновлювати посвідчення, з обов’язковим проходженням медкомісії, йому доводиться частіше за молодих співвітчизників. Чинне посвідчення пана Ньюмана дійсне до 2022 року.

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