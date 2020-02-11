Вот доказательство того, что возраст – не помеха для наслаждения жизнью.

Есть такая шутка про "хищных" женщин: "Богатый мужчина стариком не бывает". И этот молодец на красном Mercedes-Benz SLK 320 имеет порох в пороховницах, чтобы доказать, что это действительно так.

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Джо Ньюман родился через год после катастрофы “Титаника” – в 1913 году. Он пережил две мировые войны, вместе со своей покойной женой Софи помогал реализовывать благотворительные программы для людей с ограниченными возможностями и даже выдвигался на пост конгрессмена в возрасте 101 года.

Время от времени Джо можно увидеть за рулем ярко-красного родстера SLK в компании подруги – Аниты Сэмпсон, которой в этом году исполнится ровно 100 лет. Если все пойдет хорошо, возможно, они даже поженятся.

Джо Ньюман утверждает, что не испытывает особых проблем с вождением из-за своего возраста, хотя возобновлять удостоверение с обязательным прохождением медкомиссии ему приходится чаще молодых соотечественников. Действующее удостоверение Ньюмана действительно до 2022 года.

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