Автомобиль выложили на эвакуаторе с номерами Киевской области, но они оказались литовскими. Их просто "отфотошопили".

Один из самых дорогих автомобилей современности гиперкар Bugatti Veyron стоимостью от 1,3 до 3,3 млн долларов везли эвакуатором в тянучке, сообщает TopGir. На фото номера автомобилей были украинскими, но это оказалось фейком. На самом деле снимок сделали в Литве, и номера на транспортных средствах тоже литовские.

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Bugatti Veyron – гиперкар, который выпускался с 2005 по 2016 годы в количестве 450 единиц и имел несколько версий. Судя по фото, в Украине заметили обычную модель, которая имеет 8-литровый двигатель W16 мощностью 1001 л.с. и крутящим моментом 922 НМ. Он может разогнать машину до первой сотни за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 407 км / ч.

Также выпускались более мощные и быстрые версии «”Вейрона”. Сегодня приобрести новый «”Вейрон” невозможно, ведь ему на смену в 2016 году пришел другой гиперкар – Chiron.

Где можно разгоняться на Bugatti Veyron в Украине, неизвестно.

Напомним, что Bugatti Chiron разогнался до 490 км/ч.