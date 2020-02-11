Автомобіль сфотографували на евакуаторі з номерами Київської області в тягнучці.

Один з найдорожчих автомобілів сучасності гіперкар Bugatti Veyron помітили в Україні. Автомобіль вартістю від 1,3 до 3,3 млн доларів везли евакуатором в тягнучці, повідомляє TopGir. Швидше за все автомобіль ще не зареєстровано, тому даних про нього в відкритому реєстрі МВС ще немає.

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Фото: autoevolution.com

Bugatti Veyron – гіперкар, який випускався з 2005 по 2016 роки в кількості 450 одиниць та мав кілька версій. Судячи з фото, в Україні помітили звичайну модель, яка має 8-літровий двигун W16 потужністю 1001 к.с. та крутним моментом 922 об/хв. Він може розігнати машину до першої сотні за 3,2 секунди, а максимальна швидкість сягає 407 км/год.

Також випускались більш потужні та швидкі версії «Вейрона». На сьогодні придбати новий «Вейрон» неможливо, адже йому на зміну в 2016 році прийшов інший гіперкар – Chiron.

Де можна розганятись на Bugatti Veyron в Україні, невідомо.

Нагадаємо, що Bugatti Chiron розігнався до 490 км/год.