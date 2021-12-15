Кожна з цих автівок унікальна і варта уваги. Якщо добре постаратись – кожну з них можна знайти у непоганому стані, що правда імпорт подібних екземплярів в Україну не завжди буде мати економічний сенс.

Журналіст та автомобільний експерт Джек Уорвік назвав 10 вживаних автомобілів, які мають дуже цікаві двигуни.

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На цих машинах справжні водії отримують максимальне задоволення від водіння. Деякі з них дуже складно знайти, особливо в гарному стані. А якщо і відшукаєш, то обслужити подібний двигун дуже важко. Про це журналіст розповів на сайті видання Autocar.

Volkswagen Passat W8

Якщо ви не дуже розумієтеся на автомобілях, то для вас це звичайна машина для пенсіонерів. Та людям, які люблять машини, побачити славетний шильд “W8” – це справжнє диво. 4,0-літровий W8 потужністю 278 к.с. - і цим все сказано. Ці двигуни вироблялися лише 4 роки і Passat був єдиною моделлю, оснащеною ними.

Alfa Romeo GTV

Alfa Romeo отримала нагороди Autocar Awards у номінації “Автомобіль року 1995” та “Найкращий спортивний автомобіль” саме завдяки двигунам, які встановлювали на автомобіль GTV. У оновленій версії спортивного купе з’явився 3,0-літровий Busso V6 потужністю 220 к.с. і саме він приємно дивував покупців.

BMW i8

Гібридне купе, яке може здивувати як зовнішнім виглядом, так і технічними характеристиками. Він поєднує у собі 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 231 к.с. та електродвигун на 143 “коней”. До першої сотні ця красуня розганяється за 4.4 секунди, при цьому витрачаючи на це трошки більше 2 літрів пального – фантастика.

BMW M3 (E46)

Саме цей BMW M3 – унікальний. 3,2-літровий рядний 6-циліндровий двигун розвиває 342 к.с. і дозволяє розганятися до 100 км/год усього за 4,5 секунди. Цей автомобіль дуже популярний, адже зробивши кілька маніпуляцій з прошивкою блоків та двигуном, можна з легкістю зняти потужність у два рази більше, ніж йде з заводу.

Aston Martin DB9

Сам автомобіль дуже рідкісний та дорогий. Можливо, сьогодні він вже виглядає доволі застарілим, але його двигун ще у стані показати, “де раки зимують”. 5.9 літра V12 – це справжня британська класика. Однак, слід бути обережними з електронними системами, які є слабким місцем цієї моделі.

Vauxhall Monaro VXR

Ця модель розроблялась як Holden в Австралії, але до Великобританії вона потрапила під маркою Vauxhall. Під капотом у цього звіра легендарний Chevrolet Small Block V8 потужністю 332 к.с., який, втім, трохи допрацьований інженерами Vauxhall.

Ford Fiesta ST

Це популярний “гарячий” хетчбек. Звісно, він не має потужного V8, але і його 1,6-літровий двигун EcoBoost з турбонаддуванням від Ford сам є фантастичним маленьким двигуном. Тільки уявіть, з такого малюка інженерам вдалося витиснути 184 к.с. – просто диво. За скромний цінник її власник отримає безліч емоцій та радості.

Maserati GranTurismo

Італійці завжди знали, як робити автомобілі, щоб вони потрапляли прямісінько у серце. З дизайном від Pininfarina та 4,7-літровим двигуном V8 від Ferrari цей автомобіль просто неможливо не хотіти. Агрегат має потужність у 440 к.с., що дозволяє розганяти масивне купе до сотні за 4.9 секунди.

Fiat 500 Twinair

Цей малюк з’явився на світовому ринку у 2010 році. Його головна “фішка” у тому, що він створений для міста і має малесенький двигун на 0.9 літра з двома циліндрами та турбіною. Компанія стверджує, що витрата палива цієї моделі становить 4 л/100 км, при цьому автомобіль досить швидкий і просто ідеальний на вузеньких вулицях міста.

Mazda RX-8

Цей автомобіль потроху перетворюється на легенду. З першого погляду звичайна собі Mazda, але ні. Під капотом там “ховається” роторний двигун на 1.3 літра, який видає солідну потужність у 234 к.с. З 0 до 100 Mazda RX-8 розганяється за 6.4 секунди. Але головний мінус цієї моделі – ненадійність. Автомобіль вимагає підвищеної уваги до двигуна і якщо за ним не спостерігати, ви можете втрапити на дорогий ремонт.