Каждый из этих автомобилей уникален и достоин внимания. Если хорошо постараться – каждый из них можно найти в неплохом состоянии, правда, импорт подобных экземпляров в Украину не всегда будет иметь экономический смысл.

Журналист и автомобильный эксперт Джек Уорвик назвал 10 подержанных автомобилей с очень интересными двигателями.

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На этих машинах настоящие водители получают максимальное удовольствие от вождения. Некоторые из них очень сложно обнаружить, особенно в хорошем состоянии. А если и найдешь, то обслужить подобный двигатель очень тяжело. Об этом журналист рассказал на сайте Autocar.

Volkswagen Passat W8

Если вы не очень разбираетесь в автомобилях, то для вас это обычная машина для пенсионеров. Но людям, которые любят машины, увидеть знаменитый шильд W8 – это настоящее чудо. 4,0-литровый W8 мощностью 278 л.с. – и этим все сказано. Эти двигатели производились всего 4 года и Passat был единственной моделью, которая оснащена ими.

Alfa Romeo GTV

Alfa Romeo получила награды Autocar Awards в номинации “Автомобиль года 1995” и “Лучший спортивный автомобиль” благодаря двигателям, которые устанавливали на автомобиль GTV. В обновленной версии спортивного купе появился 3,0-литровый Busso V6 мощностью 220 л.с. и именно он приятно удивлял покупателей.

BMW i8

Гибридное купе, которое может удивить как внешним видом, так и техническими характеристиками. Он объединяет в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 231 л.с. и электродвигатель на 143 лошадиных силы. До первой сотни эта красотка разгоняется за 4.4 секунды, при этом тратя на это чуть больше 2 литров горючего – фантастика.

BMW M3 (E46)

Именно этот BMW M3 – уникален. 3,2-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель развивает 342 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Этот автомобиль очень популярен, ведь сделав несколько манипуляций с прошивкой блоков и двигателем можно с легкостью снять мощность в два раза больше, чем идет с завода.

Aston Martin DB9

Сам автомобиль очень редкий и дорогой. Возможно, сегодня он уже выглядит довольно устаревшим, но его двигатель еще в состоянии показать, где раки зимуют. 5.9 литра V12 – это настоящая британская классика. Однако, следует соблюдать осторожность с электронными системами, которые являются слабым местом этой модели.

Vauxhall Monaro VXR

Эта модель разрабатывалась как Holden в Австралии, но в Великобританию она попала под маркой Vauxhall. Под капотом у этого зверя легендарный Chevrolet Small Block V8 мощностью 332 л.с., впрочем, немного доработанный инженерами Vauxhall.

Ford Fiesta ST

Это популярный “горячий” хэтчбек. Конечно, у него нет мощного V8, но и его 1,6-литровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом от Ford сам является фантастическим маленьким двигателем. Только представьте, из такого малыша инженерам удалось выжать 184 л.с. – просто чудо. За скромный ценник ее обладатель получит множество эмоций и радости.

Maserati GranTurismo

Итальянцы всегда знали, как делать автомобили, чтобы они попадали прямо в сердце. С дизайном от Pininfarina и 4,7-литровым двигателем V8 от Ferrari этот автомобиль просто не возможно не хотеть. Агрегат имеет мощность 440 л.с., что позволяет разгонять массивное купе до сотни за 4.9 секунды.

Fiat 500 Twinair

Этот малыш появился на мировом рынке в 2010 году. Его главная “фишка” состоит в том, что он создан для города и имеет маленький двигатель на 0.9 литра с двумя цилиндрами и турбиной. Компания утверждает, что расход топлива этой модели составляет 4 л/100 км, при этом автомобиль достаточно быстрый и просто идеален на узких улицах города.

Mazda RX-8

Этот автомобиль понемногу превращается в легенду. С первого взгляда обычная себе Mazda, но нет. Под капотом там скрывается роторный двигатель на 1.3 литра, который выдает солидную мощность в 234 л.с. С 0 до 100 Mazda RX-8 разгоняется за 6.4 секунды. Но главный минус этой модели – ненадежность. Автомобиль требует повышенного внимания к двигателю и если за ним не наблюдать, вы можете попасть на дорогостоящий ремонт.