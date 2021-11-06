Нынешний водитель при покупке шин имеет одну проблему: от имеющихся вариантов глаза разбегаются. А ведь не так давно наши отцы и дедушки имели другую проблему: шин просто не было в магазинах. Между тем, как-то ездили, и страшной аварийности на дорогах как будто не было. Но как они выкручивались?

Проблемы с поставкой товаров широкого потребления в советское время были настолько привычным явлением, что бытовал даже специальный термин – дефицит. Промышленность, понимая свою несостоятельность удовлетворить спрос многомиллионного населения, пыталась выпускать товары с особыми качествами – с длительным сроком службы, с возможностью ремонтов.

Массовое производство автомобилей в СССР не сопровождалось соответствующим производством запчастей: они были в дефиците

Но автомобильные шины – продукт по своей сути “одноразовый”, то есть не может служить вечно, как сверхпрочный пылесос “Тайфун” или холодильник “ЗИЛ”. По понятным причинам легковым шинам практически невозможно было подобрать альтернативу, поэтому они были особой головной болью автолюбителей 1960 – 1980-х годов.

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Купить шины в магазине можно было очень редко, чисто случайно, схема покупки также зависела от региона. Так, в Украине чаще всего записывались в магазине в специальную тетрадь – в очередь. Когда она подходила, покупателю звонили с предложением заглянуть за резиной.

По европейским меркам шины первого ”Запорожца” были великоваты – 13-дюймов. Но для экономии пространства в кузове модель В-67Б сделали узкой

Вопреки устойчивым стереотипам, ассортимент легковых шин в советское время был немалым. Полтора десятка шинных заводов (два из них в Украине) одновременно выпускали более 25 моделей, и это не считая специальных серий для спортивных машин и правительственных лимузинов.

Интересно, что многие модели шин в те времена проектировались и выпускались специально под конкретные модели авто. Например, были шины специально для горбатого “Запорожца” – стандартного для страны “13-го” диаметра, но узкие (5,2 дюйма). Для фургонов “Москвич” выпускалась шина М-100 с большим индексом нагрузки, прочная даже на вид. А “Волги” имели отдельную шину для каждого поколения – ГАЗ-21, ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. Причем для “государственного автомобиля”, как называли “Волгу” бывалые водители, были модели не только камерные и бескамерные, а и зимние. Собственно, существовала “Снежинка” и в народном 13-м размере.

Целых две шины выпускалось даже не для отдельной модели “Москвича”, а для его “деревенской” комплектации -21406 – они имели “грязевой” протектор, и именно благодаря им моноприводная машина для села имела лучшую проходимость, чем обычный седан АЗЛК-2140.

Шины М-177 для сельской модификации “Москвич-21406” сегодня назвали бы “грязевыми”

Не удивительно, что для полноценных внедорожников 4х4 выпускали целый перечень моделей резины, среди которых ЛуАЗы и “Нива” имели сугубо персональные модели. Особенно ценилась среди автолюбителей покрышка ИВ-167 для “Волынянки”, так как при небольшом посадочном диаметре 13 дюймов она имела действительно “вседорожный” протектор и прочные боковины.

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Но широкий ассортимент в каталогах еще не значит широкий выбор в магазинах. Производство тогда хронически не успевало за спросом, и водители были рады любой резине, которая могла налезть на их диски.

Где брали шины в СССР

Граждане, с одной стороны, научились приспосабливаться. Во-первых, практически никто не делил шины 13-го размера по моделям авто, считалось, что любая покрышка такого диаметра годится на массовые “Жигули”, “Москвичи” и “Запорожцы”. Даже большие и жесткие до “дубовости” М-100, предназначенные для фургонов ИЖ и АЗЛК, умудрялись установить на “Запорожце”, хотя и только сзади, где великоватые колеса не затирались о крылья.

Шины М-100 (на фото) предназначались для универсалов и фургонов на базе “Москвича”. Нынешние ретроманы почитают их за винтажную внешность

Во-вторых, мало кто из автомобилистов тех времен имел ежегодный большой пробег, подобный нашим сегодняшним цифрам. Большинство частных машин тогда использовалось как транспорт выходного дня, для поездок на дачу или на отдых. Кроме того, так же большинство “частников” тогда не ездили зимой.

К тому же типичные покрышки вплоть до середины 1980-х были с диагональной конструкцией каркаса. То есть имели прочную жесткую боковину, которая никогда не страдала от повреждений – те шины списывали только по причине изношенного протектора. Отметим, что на лысой, протертой до дыр резине в послевоенный период уже не ездили – ГАИ следила за этим во время техосмотров и просто на дороге.

То есть одного комплекта шин советскому автолюбителю хватало надолго. Поэтому, когда в 1980-м в стране появились новомодные радиальные шины, они долго не получали должного почтения: в отличие от диагональных предшественников они безнадежно травмировались при ударах об ямы и бордюры.

Для востребованной на многих рынках “Нивы” даже в советские времена выпускали две модели шин – внедорожные ВлИ-5 (на фото) и дорожные ВлИ-10

Наконец, слово, известное сегодня только водителям дальнобойных фур, – наварка. Покрышку со стертым протектором можно было сдать в специальный пункт, откуда ее отправляли на завод, где шине заменяли протектор. Такие колеса потом плохо балансировались, но многих водителей это мало беспокоило – главное, что машина могла безопасно двигаться и выполнять свои функции.

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