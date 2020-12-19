Многие водители считают, что старому автомобилю или второму авто в семье подойдут любые шины.

Поэтому владельцы старых авто не видят смысла покупать дорогие шины для дешевого автомобиля, или такого, который редко используют. С точки зрения безопасности, все наоборот.

Если автомобиль не использует современные сверхновые технологии, хорошие шины играют даже более важную роль, чем на новых автомобилях. Второй или третий автомобиль семьи часто используется менее опытным водителем. Качественные шины являются неотъемлемой частью безопасного вождения.

Также в тему: Независимый тест зимних шин сезона 2020-2021

– Современные автомобили имеют системы контроля стабильности, которые помогают водителям, однако даже они не могут преодолеть законы физики. Система может помочь только тогда, когда шины обеспечивают сцепление, – говорит Мартин Дражик, продакт-менеджер компании Nokian Tyres в Центральной Европе.

Шины премиум-класса являются разумным выбором, поскольку во время их разработки главный акцент сделан на максимальной безопасности шины даже во время износа.

Также интересно: Что такое премиальные шины?