Багато водіїв вважають, що старому автомобілю або другому авто в сім’ї підійдуть будь-які шини.

Тому власники старих авто не бачать сенсу купувати дорогі шини для дешевого автомобіля, або такого, що рідко використовують. З точки зору безпеки, все навпаки.

Якщо автомобіль не використовує сучасних наднових технологій, хороші шини відіграють навіть важливішу роль, ніж на нових автомобілях. Другий або третій автомобіль сім’ї часто використовується менш досвідченим водієм. Якісні шини є невід’ємною частиною безпечного водіння.

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– Сучасні автомобілі мають системи контролю стабільності, що допомагають водіям, однак навіть вони не можуть подолати закони фізики. Система може допомогти лише тоді, коли шини забезпечують зчеплення, – каже Мартін Дражик, продакт-менеджер компанії Nokian Tyres у Центральній Європі.

Шини преміум-класу є розумним вибором, оскільки під час їхньої розробки головний акцент зроблено на максимальній безпеці шини навіть під час зносу.

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