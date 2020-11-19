19:40, 19 листопада 0

Карантин, що триває, змушує використовувати автомобіль щодня, відмовившись від громадського транспорту навіть у серйозні снігопади. А для цього потрібні надійні зимові шини. Щоб вибрати їх, ознайомтеся з результатами тесту зимових шин в розмірі 205/55R16 від Tyres Testing Group.

Для сезону 2020/2021 років були протестовані шини типорозміром 205/55R16. Це один з найпопулярніших розмірів для легкових автомобілів В– і С-класів. У тест були включені 10 моделей шин, причому як дорогі, так і більш бюджетні, – щоб було зрозуміло, в яких випадках шини коштують своїх грошей, а в яких ні. Традиційно взяли і одну дешеву китайську модель, щоб розуміти, як вона виглядає на тлі більш іменитих конкурентів.

Список протестованих шин:

Barum Polaris 5

Continental VikingContact 7

Hankook Winter I*Cept IZ2 W616

Haida HD617

Kleber Krisalp HP3

Matador MP-92 Sibir Snow

Marshal I Zen KW31

Nexen WinGuard Ice Plus WH43

Nokian Hakkapeliitta R3

Pirelli Winter Ice Zero FR

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Ще одна особливість цього тестування – в ньому присутні зимові шини як скандинавського типу, тобто для більш суворих зим, так і центральноєвропейські для м'яких зим. Такий асортимент ми вибрали спеціально. Адже більшість українців не знають про відмінності серед зимових шин, а наші тести показали їх наочно. Скандинавські, хоч і дорожчі, краще ведуть себе в справжніх зимових умовах – на сніжному і льодовому покритті. А от на шинах європейського типу при випаданні опадів краще їздити дуже обережно і знизити швидкість.

Цей тест складався з двох частин. В кінці минулої зими в Заполяр'ї експерти Tyres Testing Group протестували шини на льоду і снігу, а в вересні провели випробування на мокрому і сухому асфальті. Після підрахунку результатів тесту стало ясно, що в цьому типорозмірі сенсацій не було.

Переможцями стали дві відомі шини скандинавського типу. Це моделі преміум-сегменту – Nokian Hakkapeliitta R3 і Continental VikingContact 7. При різниці підсумкової оцінки в 0,1 бал вони отримали по 5 зірок безпеки. На третьому місці опинилася також шина скандинавського типу Pirelli Winter Ice Zero FR. У неї чотири зірки безпеки. Решта учасників тесту отримали по три і дві зірки безпеки, оскільки мають більш слабкі характеристики, особливо на зимових покриттях – лід і сніг. Є питання і до ціноутворення шин з різними властивостями, тому вивчайте і аналізуйте!

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Тепер про кожну шину докладніше:

1. Nokian Hakkapeliitta R3

Висновок експертів – "дуже рекомендована"

Модель Nokian Hakkapeliitta R3 завдяки відмінним зчіпним властивостям на льоду і добре збалансованим, тобто без "провалів", характеристикам, вже не один рік є переможцем тестів зимових шин, орієнтованих для найсуворіших зим. Зазвичай через намагання конструкторів отримати добрі характеристики шин на одному покритті, відбувається помітне погіршення інших властивостей. Але це не у випадку з шиною Nokian Hakkapeliitta R3. У цій моделі фінські інженери вже відпрацювали технології, які дозволили отримати хороші властивості як на льоду і снігу, так і на мокрому і сухому асфальті. На льоду і снігу ця шина добре гальмує і розганяється, а при різких маневрах можливе виникнення заносу, який контролюється й іноді допомагає увійти в поворот.

На мокрому асфальті з цими шинами їхати досить легко, машина чітко виконує команди керма, а якщо в повороті перевищується розумна швидкість перед початком бічного ковзання, то виникає шум від дрібної вібрації. При різких маневрах можливий невеликий занос, але він повністю контрольований.

Це гідна для вибору шина, яка до того ж має оптимальну ціну для своїх властивостей. Тому в рейтингу "ціна-якість" у неї також 5 зірок.

2. Continental VikingContact 7

Висновок експертів – "дуже рекомендована"

Шина Continental VikingContact 7 також в числі переможців і отримала 5 зірок безпеки. Вона з мінімальним, в зоні похибки, відривом від лідера – на другому місці. Ця модель також має відмінні характеристики на льоду – машина добре слухається керма, в найменшій мірі схильна до зносу, а невеликі заноси добре відчуваються й коригуються. Також у цієї шини дуже добрі й збалансовані властивості на снігу та асфальті. При високих швидкостях на сухому асфальті ця шина стабільна і не викликає сюрпризів. На мокрому асфальті вона, як і інші скандинавські шини, поступається центральноєвропейським, але при цьому Conti забезпечує прогнозовану поведінку машини, а при маневрах – нейтральну керованість.

Впевнена їзда як обмерзлими дорогами, так і іншими зимовими шляхами дійсно доводить преміальність цієї шини. Єдине, що може не сподобатися деяким автовласникам – це ціна на цю технологічну зимову шину. Вітм, автомобілі преміум-сегменту теж коштують не дешево.

3. Pirelli Winter Ice Zero FR

Висновок експертів – "рекомендована"

На третьому місці шина італійського бренду Pirelli – модель зі скандинавським малюнком протектора Winter Ice Zero FR, випущена в Росії. Вона помітно поступається моделям Nokian і Continental у властивостях на зледенілих дорогах, і трохи – за гальмівними властивостями на сухому асфальті. Але зате від їзди сніжними трасами на цій шині отримуєш задоволення. На таких дорогах машина і керується легко, і гальмує дуже добре.

На мокрому асфальті ця шина поступається моделі Nokian, тому що не так чіпко тримається дороги під час маневрів, проте машина поводиться повністю передбачувано. На сухому асфальті при забезпеченій керованості і стійкості на великих швидкостях ця шина виявилася трохи кращою, ніж Nokian і Continental, хоча за гальмівними властивостями поступилася їм. У підсумку ця модель отримала чотири зірки в рейтингу "безпеки". Але зате завдяки дуже привабливій ціні в рейтингу "ціна-якість" в заліку Pirelli Winter Ice Zero FR – п'ять зірок.

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4. Hankook Winter I*Cept IZ2 W616

Висновок експертів – "на розсуд"

На четвертому місці опинилася досить популярна зимова шина з Південної Кореї – модель Hankook Winter I*Cept IZ2 W616. Але в її заліку тільки три зірки безпеки, оксільки присутня невелика незбалансованість характеристик. На льоду шина добре гальмує і розганяється, а ось щодо керованості на цьому покритті у експертів є зауваження через більш запізнілі реакції на повороти керма. На інших видах зимових доріг ця шина демонструє середні і вище середніх характеристик, що в цілому дозволило отримати середню оцінку, відповідну трьом зіркам безпеки. Таку ж оцінку шина отримала в рейтингу "ціна-якість".

5. Barum Polaris 5

Висновок експертів – "на розсуд"

Зимову шину Barum Polaris 5 за типом малюнка протектора і твердості гуми можна віднести до шин для м'яких зим Центральної Європи. Це, власне, і підтвердили тести. На мокрому асфальті ця шина забезпечує відмінні гальмівні властивості і керованість, але в той же час на льоду вона має низькі гальмівні властивості і виявила не дуже хорошу керованість. На снігу Polaris 5 також погано розганяється і дозволяє нормально керувати машиною лише на порівняно менших швидкостях, ніж на інших шинах. Висновок щодо шини Barum Polaris 5 можна сформулювати так: вона хороша для теплих зим, коли на дорогах немає льоду і снігу, але коли з'являються ці ознаки зими, їздити потрібно набагато обережніше, а швидкісний режим знижувати на 30-50%.

6. Kleber Krisalp HP3

Висновок експертів – "на розсуд"

Шина Kleber Krisalp HP3 за аналогією з моделлю Barum є шиною для м'яких європейських зим. У порівнянні зі скандинавськими шинами вона має низькі зчіпні властивості на льоду. Наприклад, гальмівний шлях на льоду на 50% більший, ніж у кращої шини цього тесту. Щодо розгонної динаміки і керованості на льоду і на снігу Kleber також в аутсайдерах. А ось гальмує на снігу вона добре і всі свої достоїнства проявляє на мокрому і сухому асфальті. Тут вона забезпечує хорошу керованість і короткий гальмівний шлях. Зважаючи на такі особливості також рекомендуємо автовласникам, які куплять ці шини, обов'язково міняти стиль водіння в разі появи на дорозі льоду і снігу.

7. Matador MP-92 Sibir Snow

Висновок експертів – "варто задуматися"

Шина Matador MP-92 Sibir Snow також любить мокрий і сухий асфальт і починає рано ковзати на льоду і снігу. Вона відмінно гальмує і забезпечує хорошу керованість на мокрому асфальті. Майже так само вона себе веде і на сухому асфальті, де машина, взута в MP-92, нормально гальмує і відмінно управляється. Але зате вона зовсім "не любить" лід. Розігнати машину на цьому покритті дуже складно, гальмівний шлях великий, а добре реагує на кермо машина лише при істотному зниженні швидкості. Тому потрібно чітко розуміти, коли ця шина може вести себе добре, а коли не зможе утримати автомобіль.

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8. Nexen WinGuard Ice Plus WH43

Висновок експертів – "варто задуматися"

Шина Nexen WinGuard Ice Plus WH43 відноситься до шин скандинавського типу (як за малюнком протектора, так і за твердістю гумової суміші), тому повинна була показати хороші результати на льоду і снігу. Але цього не сталося. На льоду вона забезпечила відмінну керованість, але розгінна динаміка і гальмівні властивості для шини цього класу повинні бути кращими. Можливо, зіграла роль особливість дуже щільного протектора, ламелі якого не встигли "розкритися" в ході тесту.

На мокрому асфальті різкі маневри можуть супроводжуватися як зносом, так і заметами. Гальмівні властивості як на мокрому, так і на сухому асфальті – не на висоті. І як підсумок таких показників – всього дві зірки безпеки і стільки ж зірок в рейтингу "ціна-якість", оскільки ціна на цю шину не маленька.

9. Haida HD617

Висновок експертів – "варто задуматися"

Китайська шина Haida HD617 хоча і має малюнок протектора схожий до скандинавського, але зроблений він з не надто м'якої гумової суміші. Його твердість на рівні 60 одиниць по Шору, тобто як у шин для м'яких зим. Це, очевидно, і внесло внесок в не дуже хороші властивості на льоду. На цьому покритті ця шина хоча і краще деяких аутсайдерів, проте заноси і зноси виникають дуже рано, тому від такої їзди швидше втомлюєшся і завжди потрібно бути готовим до раптових зносів і заносів.

На мокрому асфальті ця шина непогано гальмує, але при різких маневрах виникають помітні заноси. На сухому покритті після різких маневрів на високих швидкостях стабілізувати машину вдається лише після кількох "хитань" вліво-вправо. І як підсумок – в заліку цієї шини всього дві зірки "безпеки", а за найнижчу ціну – три зірки в рейтингу "ціна-якість".

10. Marshal I Zen KW31

Висновок експертів – "варто задуматися"

Південно-корейська шина Marshal I Zen KW31 має скандинавський малюнок протектора, який показав незбалансовані характеристики. На льоду шина забезпечує хорошу розгінну динаміку і гальмівні властивості, але з керованістю є проблеми. Для здійснення маневру або входу в поворот потрібно максимально знижувати швидкість, інакше машина просто випливе назовні повороту. Аналогічно шина поводиться і на снігу.

На мокрому асфальті дуже великий гальмівний шлях і також мають місце зноси коліс передньої осі і можливі заноси при різких маневрах. На сухому асфальті шина показала кращі властивості, але вони все ж на середньому рівні. В результаті шина виявилася в аутсайдерах, отримала дві зірки безпеки і дві зірки в рейтингу "ціна-якість".