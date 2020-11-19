19:40, 19 ноября 0

Продолжающийся карантин заставляет использовать автомобиль каждый день, отказавшись от общественного транспорта даже в серьезные снегопады. А для этого нужны надежные зимние шины. Чтобы выбрать их, ознакомьтесь с результатами теста зимних шин в размере 205/55R16 от Tyres Testing Group.

Один из типоразмеров зимних шин, которые были протестированы для сезона 2020/2021 годов – 205/55R16. Это один из самых популярных размеров для легковых автомобилей В- и С-классов. В тест были включены 10 моделей шин, причем как дорогие, так и более бюджетные, чтобы было понятно, в каких случаях шины стоят своих денег, а в каких нет. Традиционно взяли и одну дешевую китайскую модель, чтобы понимать, как она выглядит на фоне более именитых конкурентов.

Список протестированных шин:

Barum Polaris 5

Continental VikingContact 7

Hankook Winter I*Cept IZ2 W616

Haida HD617

Kleber Krisalp HP3

Matador MP-92 Sibir Snow

Marshal I Zen KW31

Nexen WinGuard Ice Plus WH43

Nokian Hakkapeliitta R3

Pirelli Winter Ice Zero FR

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Еще одна особенность данного тестирования – в нем присутствуют зимние шины как скандинавского типа, т.е. для более суровых зим, так и центральноевропейские для мягких зим. Такой ассортимент мы выбрали специально. Ведь большинство украинцев не знают о различии среди зимних шин, а наши тесты показали их наглядно. Скандинавские, хоть и более дорогие, лучше ведут себе в настоящих зимних условиях – на снежном и ледовом покрытии. А вот на шинах европейского типа при выпадении осадков лучше ездить очень осторожно и снизить скорость.

Данный тест состоял из двух частей. В конце прошлой зимы в Заполярье эксперты Tyres Testing Group протестировали шины на льду и снегу, а в сентябре провели испытания на мокром и сухом асфальте. После подсчета результатов теста стало ясно, что в этом типоразмере сенсаций не было.

Победителями стали две известные шины скандинавского типа. Это модели премиум-сегмента – Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7. При разнице итоговой оценки в 0,1 балл они получили по 5 звезд безопасности. На третьем месте оказалась также шина скандинавского Pirelli Winter Ice Zero FR. У нее четыре звезды безопасности. Остальные участники теста получили по три и две звезды безопасности, так как обладают более слабыми характеристиками, особенно на зимних покрытиях – лед и снег. Есть вопросы и к ценообразованию шин с разными свойствами, поэтому изучайте и анализируйте!

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Теперь о каждой шине подробнее:

1. Nokian Hakkapeliitta R3

Вывод экспертов – "очень рекомендована"

Модель Nokian Hakkapeliitta R3 благодаря отличным сцепным свойствам на льду и хорошо сбалансированным, т.е. без "провалов", характеристикам уже не один год является победителем тестов зимних шин, ориентированных для самых суровых зим. Часто из-за ориентира конструкторов на получение хороших характеристик шин на одном покрытии, происходит заметное ухудшение других свойств. Но это не в случае с шиной Nokian Hakkapeliitta R3. В этой модели финские инженеры уже отработали технологии, которые позволили получить хорошие свойства как на льду и снегу, так и на мокром и сухом асфальте. На льду и снегу эта шина хорошо тормозит и разгоняется, а при резких маневрах возможно возникновение заноса, который контролируется и иногда помогает войти в поворот.

На мокром асфальте с этими шинами ехать достаточно легко, машина четко следует командам руля, а если в повороте превышается разумная скорость перед началом бокового скольжения, то возникает шум от мелкой вибрации. При резких маневрах возможен небольшой занос, но он полностью контролируемый.

Это достойная для выбора шина, которая к тому же имеет оптимальную цену для своих свойств. Поэтому в рейтинге "цена-качество" у нее также 5 звезд.

2. Continental VikingContact 7

Вывод экспертов – "очень рекомендована"

Шина Continental VikingContact 7 также в числе победителей и получила 5 звезд безопасности. Она с минимальным, в зоне погрешности, отрывом от лидера на втором месте. Данная модель также обладает отличными характеристиками на льду – машина хорошо слушается руля, в наименьшей степени склонна к сносам, а возникающие небольшие заносы хорошо чувствуются и корректируются. Также у этой шины очень хорошие и сбалансированные свойства на снегу и асфальте. При высоких скоростях на сухом асфальте эта шина стабильна и не преподносит сюрпризов. На мокром асфальте она, как и другие скандинавские шины, уступает центральноевропейским, но при этом Conti обеспечивает прогнозируемое поведение машины, а при маневрах – нейтральную управляемость.

Уверенная езда как по обледенелым дорогам, так и по другим зимним дорогам действительно доказывает премиальность этой шины. Единственное, что может не понравиться некоторым автовладельцам – это цена на эту технологичную зимнюю шину. Хотя автомобили премиум-сегмента тоже стоят не дешево!

3. Pirelli Winter Ice Zero FR

Вывод экспертов – "рекомендована"

На третьем месте шина итальянского бренда Pirelli – модель со скандинавским рисунком протектора Winter Ice Zero FR, выпущенная в России. Она заметно уступает моделям Nokian и Continental в свойствах на обледенелых дорогах, и немного по тормозным свойствам на сухом асфальте. Но зато от езды по снежным трассам на этой шине получаешь удовольствие. На таких дорогах машина и управляется легко, и тормозит очень хорошо.

На мокром асфальте эта шина уступает модели Nokian, так как не так цепко держится за дорогу при маневрах, тем не менее машина в этих шинах ведет себя полностью предсказуемо. На сухом асфальте по обеспечиваемой управляемости и устойчивости на больших скоростях эта шина оказалась чуть лучше, чем Nokian и Continental, хотя по тормозным свойствам уступила им. В итоге данная модель получила четыре звезды в рейтинге "безопасность". Но зато благодаря очень привлекательной цене в рейтинге "цена-качество" в зачете Pirelli Winter Ice Zero FR пять звезд.

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4. Hankook Winter I*Cept IZ2 W616

Вывод экспертов – "на усмотрение"

На четвертом месте оказалась довольно популярная зимняя шина из Южной Кореи - модель Hankook Winter I*Cept IZ2 W616. Но в ее зачете только три звезды безопасности, так как присутствует небольшая несбалансированность характеристик. На льду шина хорошо тормозит и разгоняется, а вот по управляемости на этом покрытии у экспертов есть замечания из-за более запоздалых реакций на повороты руля. На других видах зимних дорог эта шина демонстрирует средние и выше средних характеристик, что в целом позволило получить среднюю оценку, соответствующую трем звездам безопасности. Такую же оценку шина получила в рейтинге "цена-качество".

5. Barum Polaris 5

Вывод экспертов – "на усмотрение"

Зимняя шина Barum Polaris 5 по типу рисунка протектора и твердости его резины больше можно отнести к шинам для мягких зим центральной Европы. Это, собственно, и подтвердили тесты. На мокром асфальте эта шина обеспечивает отличные тормозные свойства и управляемость, но в то же время на льду она имеет низкие тормозные свойства и обеспечивает не очень хорошую управляемость. На снегу Polaris 5 также плохо разгоняется и позволяет нормально управлять машиной лишь на сравнительно меньших скоростях, чем на других шинах. Вывод по шине Barum Polaris 5 можно сформулировать так: она хороша для теплых зим, когда на дорогах нет льда и снега, но когда появляются эти признаки зимы, ездить нужно намного осторожнее, а скоростной режим снижать на 30-50%.

6. Kleber Krisalp HP3

Вывод экспертов – "на усмотрение"

Шина Kleber Krisalp HP3 по аналогии с моделью Barum является шиной для мягких европейских зим. В сравнении со скандинавскими шинами она имеет низкие сцепные свойства на льду. Например, тормозной путь на льду на 50% больше, чем у лучшей шины этого теста. По разгонной динамике и управляемости эта шина на льду и на снегу также в аутсайдерах. А вот тормозит на снегу она хорошо и все свои достоинства проявляет на мокром и сухом асфальте. Здесь она обеспечивает хорошую управляемость и короткий тормозной путь. Ввиду таких особенностей также рекомендуем автовладельцам, которые купят эти шины, обязательно менять стиль вождения в случае появления на дороге льда и снега.

7. Matador MP-92 Sibir Snow

Вывод экспертов – "стоит призадуматься"

Шина Matador MP-92 Sibir Snow также любит мокрый и сухой асфальт и начинает рано скользить на льду и снегу. Она отлично тормозит и обеспечивает хорошую управляемость на мокром асфальте. Почти также она себя ведет и на сухом асфальте, где машина, обутая в MP-92, нормально тормозит и отлично управляется. Но зато она совсем "не любит" лед. Разогнать машину на этом покрытии очень сложно, тормозной путь большой, а хорошо реагирует на руль машина только при существенном снижении скорости. Поэтому нужно четко понимать, когда эта шина может вести себя хорошо, а когда не сможет удержать автомобиль.

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8. Nexen WinGuard Ice Plus WH43

Вывод экспертов – "стоит призадуматься"

Шина Nexen WinGuard Ice Plus WH43 относится к шинам скандинавского типа (как по рисунку протектора, так и по твердости резиновой смеси), поэтому должна была показать хорошие результаты на льду и снегу, но этого не произошло. На льду она обеспечила отличную управляемость, но разгонная динамика и тормозные свойства для шины этого класса должны быть лучше. Возможно, сыграла роль особенность очень плотного протектора, ламели которого не успели "раскрыться" в ходе теста.

На мокром асфальте резкие маневры могут сопровождаться как сносами, так и заносами. Тормозные свойства как на мокром, так и на сухом асфальте - не на высоте. И как итог таких показателей – всего две звезды безопасности и столько же звезд в рейтинге "цена-качество", так как цена на эту шину не маленькая.

9. Haida HD617

Вывод экспертов – "стоит призадуматься"

Китайская шина Haida HD617 хотя и обладает рисунком протектора, близким к скандинавскому, но сделан он из не очень мягкой резиновой смеси. Его твердость на уровне 60 единиц по Шору, т.е. как у шин для мягких зим, что, очевидно, и внесло лепту в не очень хорошие свойства на льду. На этом покрытии данная шина хотя и лучше некоторых аутсайдеров, тем не менее заносы и сносы возникают очень рано, поэтому от такой езды быстрее устаешь и всегда нужно быть готовым к внезапным сносам и заносам.

На мокром асфальте эта шина неплохо тормозит, но при резких маневрах возникают заметные заносы. На сухом покрытии после резких маневрах на высоких скоростях стабилизировать машину удается лишь после нескольких "качаний" влево-вправо. И как итог – в зачете этой шины всего две звезды "безопасности", а за самую низкую цену – три звезды в рейтинге "цена-качество".

10. Marshal I Zen KW31

Вывод экспертов – "стоит призадуматься"

Южно-корейская шина Marshal I Zen KW31 имеет скандинавский рисунок протектора, который показал не сбалансированные характеристики. На льду шина обеспечивает хорошую разгонную динамику и тормозные свойства, но с управляемостью есть проблемы. Для совершения маневра или входа в поворот нужно максимально снижать скорость, иначе машина попросту выплывет наружу поворота. Аналогично шина ведет себя и на снегу.

На мокром асфальте очень большой тормозной путь и также имеют место сносы колес передней оси и возможны заносы при резких маневрах. На сухом асфальте шина показала лучшие свойства, но они все же на среднем уровне. В итоге шина оказалась в аутсайдерах, получила две звезды безопасности и две звезды в рейтинге "цена-качество".