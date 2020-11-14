На шиномонтаж їздить практично кожен автомобіліст – і так само кожен може зіткнутися там з нав’язливою пропозицію зайвої послуги. Але чи кожен може відрізнити зайву послугу від справді потрібної?

На більшості шиномонтажних пунктів з клієнтом спілкуються безпосередньо виконавці робіт, і користуючись таким “прямим доступом” до свідомості автовласника, майстри часто пропонують зробити щось понад те, що було замовлено. “Авто24” допоможе розібратись із переліком додаткових послуг.

На шиномонтажі клієнт часто чекає закінчення роботи безпосередньо у майстерні. Для її працівників це зручний момент запропонувати певну додаткову послугу.

Вентилі до весни не доходять! Треба міняти!

В деяких шинних майстернях клієнтів переконують, що вентилі треба міняти щосезону – мовляв, для більшої безпеки.

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Вентиль шини не виходить з ладу раптом, спочатку на ньому з’являються тріщини, видимі при нахилі

Те, що це одна з найвразливіших частин колеса, правда. Але майбутню відмову вентиля легко передбачити: на його гумі заздалегідь з’являються невеличкі тріщини. Якщо їх немає, із заміною можна не поспішати.

Диск прокатувати будемо?

Це питання іноді задають автовласнику між іншим, при тому що ціна послуги може сягати ціни самого диску. Причому зовсім хитрі працівники шиномонтажок можуть спровокувати биття диску, неправильно встановивши його на балансувальний верстат або щось підклавши під нього з одного краю. Тому якщо ви отримаєте пропозицію “прокатати” диск, попросіть, щоб вам показали, в чому проблема – де саме спостерігається биття. Пряме питання, чи правильно майстер встановив диск, може і образити професіонала, але нехай він в якості підтвердження кваліфікації закрипить колесо повторно – на ваших очах.

Ушкодження, після яких диски потрібно прокатувати, не завжди помітні неозборєним оком. Так, бокове биття можна помітити лише на верстаті

Качаємо азотом чи просто повітрям? Накачувати шини азотом першими почали авіатори і автогонщики – неначебто у чистого газу є переваги перед повітрям. Для чого потрібен азот у колесах сімейного седана, вам можуть розповісти мало не на кожному другому шиномонтажі, але ми б не радили доплачувати за це ваші кревні. Тим більше, що земне повітря складається з азоту на 78 %…

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Вантажики (грузики) вам безкотштовно поставимо.

Безкоштовні балансувальні грузики – це приємно, але тільки за умови, що для вас гроші важливі за інші міркування. Адже найчастіше безкоштовні тягарці будуть взяті з коробки, куди майстер кидає все, що зняв зі старих коліс при їхньому розбиранні. Безкоштовні детальки “менеджери” шиномонтажок використовують для залучення клієнтів, але їзда з ними на ділі може виявитися збитковою. Через “розтоптане” кріплення “грузик” може загубитися вже через тиждень, і доведеться знову витрачати час і гроші на балансування. Або ж, проґавивши втрату, малодосвідчений водій може довго їздити з невідбалансованим колесом, підсилено зношуючи деталі підвіски і рульового управління.

В принципі, балансувальні грузики можна використовувати і кілька разів, але тримаються вони вже не так надійно

Я вам диск почистив, доведеться доплатити!

Те, що на поверхні диску не має бути ані засохлого бруду, ані льоду, зрозуміло. Не зовсім зрозуміло, щоправда, хто має зчищати ці відкладення: клієнт, який приїхав у чистому одязі і справедливо не хоче вимазуватись, чи шиномонтажник, професія якого начебто полягає в інших видах робіт. Але іноді майстри можуть зажадати додаткових грошей за зачищення колісного диску в місці посадки на нього шини. Мовляв, я можу і так залишити, але скоро в цьому місці почне виходити повітря. Так ось у цьому випадку варто посперечатися, адже за якість збирання шини відповідає працівник сервісу, і платня за роботу металевою щіткою або пневмоінструментом має входити до загального тарифу монтажу.

Як і на будь-якій СТО, на шиномонтажі важлива довіра до майстра. Адже від нього залежить безпека всього екіпажу

Рекомендація Авто24

Шиномонтажу, я і будь-якому автосервісу, мало одного лише доброго устаткування. Друга умова якісної роботи – відповідальний і грамотний персонал. Тому радимо під час звертання до шиномонтажних пунктів звертати увагу на працівників. І якщо робота хлопців у комбінезонах вам сподобалася, варто занести цю точку у розряд улюблених, і звертатися до неї кожного сезону. Особливо цінною буде та обставина, що кожні півроку ви будете зустрічати на шиномонтажці одних тих самих робітників – значить, і роботодавець їх цінує, а це багато про що говорить.

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