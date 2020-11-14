На шиномонтаж ездит практически каждый автомобилист и так же каждый может столкнуться там с навязчивым предложением лишней услуги. Но каждый ли может отличить лишнюю услугу от действительно нужной?

На большинстве шиномонтажных пунктов с клиентом общаются непосредственно исполнители работ, и пользуясь таким “прямым доступом” к сознанию автовладельца, мастера часто предлагают сделать что-то сверх того, что было заказано. “Авто24” поможет разобраться со списком дополнительных услуг.

На шиномонтаже клиент часто ждет окончания работы непосредственно в мастерской. Для ее работников это удобный момент предложить определенную дополнительную услугу.

Вентили до весны не доходят! Надо менять!

В некоторых шинных мастерских клиентов убеждают, что вентили надо менять каждый сезон – мол, для большей безопасности.

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Вентиль шины не выходит из строя внезапно, сначала на нем появляются трещины, видимые при наклоне

То, что это одна из самых уязвимых частей колеса, правда, но скорый отказ вентиля легко предсказать: на его резине заранее появляются мелкие трещины. Если их нет, с заменой можно не спешить.

Диск прокатывать будем?

Этот вопрос иногда задают автовладельцу между прочим, при том что цена услуги может достигать цены самого диска. Причем совсем хитрые работники шиномонтажок могут спровоцировать биение диска, неправильно установив его на балансировочный станок или что-то подложив под него с одного края. Поэтому если вы получите предложение прокатать диск, попросите, чтобы вам показали, в чем проблема – где именно наблюдается биение. Прямой вопрос, правильно ли мастер установил диск, может и обидеть профессионала, но пусть он в качестве подтверждения квалификации закрепит колесо повторно – на ваших глазах.

Повреждения, после которых диски нужно прокатывать, не всегда заметны невооруженным глазом. Так, боковое биение можно заметить лишь на станке

Качаем азотом или просто воздухом?

Накачивать шины азотом первыми начали авиаторы и автогонщики – якобы у чистого газа есть преимущества перед воздухом. Для чего нужен азот в колесах семейного седана, вам могут рассказать чуть ли не на каждом втором шиномонтаже, но мы бы не советовали доплачивать за это ваши кровные. Тем более, что земной воздух состоит из азота на 78%…

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Грузики вам бесплатно поставим

Бесплатные балансировочные грузики – это приятно, но только при условии, что для вас деньги важнее других соображений. Ведь чаще всего бесплатные грузики будут взяты из коробки, куда мастер бросает все, что снял со старых колес при их разборке. Бесплатные детальки “менеджеры” шиномонтажок используют для привлечения клиентов, но езда с ними на деле может оказаться убыточной. Из-за “растоптанного” крепления грузик может потеряться уже через неделю, и придется снова тратить время и деньги на балансировку. Или же, прозевав потерю, малоопытный водитель может долго ездить с неотбалансированным колесом, усиленно изнашивая детали подвески и рулевого управления.

В принципе, балансировочные грузики можно использовать и по нескольку раз, но держатся они уже не так надежно

Я вам диск почистил, придется доплатить!

То, что на поверхности диска не должно быть ни засохшей грязи, ни льда, понятно. Не совсем понятно, правда, кто должен счищать эти отложения: клиент, который приехал в чистой одежде и справедливо не хочет вымазываться, или шиномонтажник, профессия которого вроде бы заключается в других видах работ. Но иногда мастера могут потребовать дополнительных денег за зачистку колесного диска в месте посадки на него шины. Мол, я могу и так оставить, но скоро в этом месте начнет выходить воздух. Так вот в этом случае пожалуй стоит поспорить, ведь за качество сборки шины отвечает работник сервиса, и плата за работу металлической щеткой или пневмоинструментом должна входить в общий тариф монтажа.

Как и на любой СТО, на шиномонтаже важно доверие к мастеру. Ведь от него зависит безопасность всего экипажа

Рекомендация Авто24

Шиномонтажу, как и любому автосервису, мало одного лишь хорошего оборудования. Второе условие качественной работы – ответственный и грамотный персонал. Поэтому советуем при визите на шиномонтажные пункты обращать внимание на тамошних работников. И если работа ребят в комбинезонах вам понравилась, стоит занести эту точку в разряд ваших любимых, и обращаться к ней каждый сезон. И особенно ценным будет то обстоятельство, что каждые полгода вы будете встречать на шиномонтаже одних и тех же работников – значит, и работодатель их ценит, а это много о чем говорит.

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