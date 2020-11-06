Які шини для легкових авто найбільш популярні серед українських автовласників та як на них змінився попит у порівнянні із минулим роком.

Незважаючи на карантин, машин на дорогах не стало менше, а значить і ринок автомобільних шин продовжує активно жити. Але найбільше він оживає зараз - восени, так як вже, мабуть, 95% автовласників розуміють, зимові шини в сезон снігу і льоду повинні бути навіть в разі теплої зими. Але повернемося до статистики.

Як показують дані обсягу шинного ринку в цьому і минулому році, Covid-19 досить суттєво змінив його. Так якщо в минулому році за 8 місяців з січня по серпень обсяг шинного ринку в Україні становив 4 115 тис. шин, то в цьому році знизився до 3 818 тис. шин. Але чи змінилася структура ринку? Як виявилося, змінилася, але не суттєво.

Чий будинок, той і господар!

Ця приказка справедлива і до ринку шин, де абсолютним лідером продажів є український виробник шин з Білої Церкви. Частка його двох основних торгових марок Rosava і Premiorri в сегменті легкових шин вже багато років не знижується нижче 25% ринку (за 8-м місяців цього року – 25,2%). У такого домінування є цілий ряд пояснень, але детальніше про них розповімо далі.

Частка українського ринку за вісім місяців цього року у всіх інших шинників в рази нижче (див графік). Наприклад, у “Белшини” – 8%, Hankook – 7,9%. Bridgestone – 3,6%, Michelin – 3,2%, Nokian – 3,1% і т.д. (згідно даних ввезення шин в період з 1 січня по 31-е серпня). До речі, в минулому році ці торгові марки мали інші частки ринку і розташовувалися в інший черговості. На нинішню зміну позицій явно вплинули умови роботи в умовах Covid-19.

За 8 міс. 2020 року.

Крім шин всіх відомих брендів преміум-, медіум- і бюджетного класів, останнім часом в Україну завозиться безліч китайських моделей. Ці шини разом з іншими маловідомими брендами входять в ті 28%, які в статистиці відносяться до сегменту “інші”. У цьому році в Україні було ввезено китайські шини 45-ти (!) брендів. Їх частка в 2020-му в порівнянні з 2019-м роком знизилася з 21,9 до 21,3%.

Бізнес-карти

З точки зору бізнесу, в дуже складній ситуації опинилися оптові продавці шин, яким потрібно закуповувати продукцію в більших обсягах. Через Covid-19 відбулися зміни в роботі закордонних шинних заводів – тимчасова зупинка виробництва, зниження можливостей логістичної сфери, брак сировини для виготовлення шин і т.д., тому в цілому знизилися загальні обсяги виробництва. Через це шини відвантажуються з великими затримками. І як наслідок – до сезону масових закупівель шин продавцями роздрібної мережі, у оптовиків виникають проблеми з асортиментом. А якщо шини приїжджають з великим запізненням, вони залишаються не реалізованими, зберігаються на складах до наступного сезону. При цьому заморожуються величезні кошти. Щоб уникнути цього, потрібно шукати альтернативних постачальників, які розташовуються максимально близько.

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Інша проблема – гривня в останні місяці помітно "просіла", тому вартість імпортних шин в гривні пропорційно зросла. У сегменті шин преміум-брендів це не має значного впливу у позиціонуванні на ринку. Але зовсім інша ситуація буде в медіум- і бюджетному класах шин, де серйозним гравцем є шини торгових марок Rosava і Premiorri. Їх роблять в Україні, в Білій Церкві, відповідно на їх вартість курси валют впливають в рази менше, ніж при поставках шин з-за кордону. Тому порівняно з імпортними аналогами українські шини мають більш привабливу ціну.

У складній ситуації часто виявляються ті, хто завозить шини "no nime", особливо китайського виробництва. Без дорогої рекламної та інформаційної підтримки такої продукції в ЗМІ та інших джерелах інформації реалізовувати її дуже складно. Впізнаваність таких брендів близька до нуля, а штамп на боковині "made in china" відштовхує багатьох потенційних покупців, для яких важливий ціновий фактор.

У той же час, набагато легше продаються ті шини, виробники яких самостійно працюють над просуванням і підвищенням впізнаваності їх виробів. У сегменті преміум-шин це роблять Continental, Goodyear, Michelin, Nokian. У медіум-класі активним просуванням шин займаються одиниці. Серед них - вітчизняний Білоцерківський завод. Власне, торгова марка Rosava відома ще з радянських часів і особливої реклами не потребує. У той же час за останні п'ять років автовласники України досить багато дізналися про сучасні шини торгової марки Premiorri, які в Білій Церкві спочатку виробляли на експорт в Європу.

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Чому вітчизняні шини в лідерах

Повертаючись до часток на ринку шин, проаналізуємо лідерство на ринку шин продукції української шинної компанії. На це вплинуло багато чинників. По-перше, ціновий фактор. Ці шини мають доступну ціну, яка в найменшій мірі коливається при скачках на валютному ринку.

По-друге, асортимент легкових шин білоцерківського заводу, включаючи моделі і типорозміри, вже охоплює дуже велику "аудиторію" марок і моделей автомобілів, починаючи ще з виробів радянського автопрому і закінчуючи останніми моделями іномарок всіх класів. Ці шини, до речі, вже часто можна зустріти і на автомобілях преміум-класу. Звичайно, не нових, однак власники моделей цих марок не будуть їздити на будь-чому.

По-третє, технологічний стрибок на виробничих майданчиках білоцерківського заводу дозволив робити сучасні шини. Як показують результати шинних тестів, останні моделі шин Rosava і Premiorri за своїми властивостями є серйозними конкурентами шин медіум-класу. У той же час шини з їх цінової групи – в основному китайські, в тестах провідних європейських автомобільних ЗМІ (наприклад, Auto Bild) просто дискваліфікуються через погані гальмівні властивості на мокрому асфальті.

Хто дає гарантію

Цікава ситуація склалася і з гарантійними зобов'язаннями на шини, які беруть на себе постачальники та виробники. Стан наших доріг далекий від ідеалу, тому на будь-які нестандартні умови надання гарантії йдуть одиниці. Наприклад, в сегменті більш дорогих шин такий сервіс є у компанії Nokian Tyres, яка надає розширену Hakka-гарантію, а в медіум-сегменті подібні зобов'язання бере на себе Білоцерківський виробник шин, який також дає розширену гарантію Premiorri Assistance. Ці виробники ремонтують шини, якщо протягом гарантійного періоду сталося будь-яке пошкодження, наприклад шину пробили. Такі додаткові переваги приваблюють українців при виборі наступного комплекту шин.

Юрій Дацик.