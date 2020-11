Какие шины для легковых авто наиболее популярны среди украинских автовладельцев и как на них изменился спрос по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на карантин, машин на дорогах не стало меньше, а значит и рынок автомобильных шин продолжает активно жить. Но больше всего он оживает сейчас – осенью, так как уже, вероятно, 95% автовладельцев понимают, что зимние шины в сезон снега и льда должны быть на автомобиле даже в случае теплой зимы. Но вернемся к статистике.

Как показывают данные объема шинного рынка в этом и прошлом году, COVID-19 весьма существенно изменил его. Так, если в прошлом году за 8 месяцев с января по август объем шинного рынка в Украине составил 4 115 тыс. шин, то в этом году снизился до 3 818 тыс. шин. Но изменилась ли структура рынка? Как оказалось, изменилась, но не существенно.

Чей дом, тот и хозяин!

Эта поговорка справедлива и к рынку шин, где абсолютным лидером продаж является украинский производитель шин из Белой Церкви. Доля его двух основных торговых марок Rosava и Premiorri в сегменте легковых шин уже много лет не снижается ниже 25% рынка (за 8-м месяцев этого года – 25,2%). У такого доминирования есть целый ряд объяснений, но подробнее о них расскажем далее.

Доля украинского рынка за восемь месяцев этого года у всех остальных шинников в разы ниже (см. график). Например, у “Белшины” – 8%, Hankook – 7,9%. Bridgestone – 3,6%, Michelin – 3,2%, Nokian – 3,1% и т.д. (согласно данным ввоза шин в период с 1 января по 31-е августа). Кстати, в прошлом году эти торговые марки имели другие доли рынка и располагались в другой очередности. На нынешнее изменение позиций явно повлияли условия работы в условиях COVID-19.

За 8 мес. 2020 года.

Кроме шин всех известных брендов премиум-, медиум- и бюджетного классов, в последнее время в Украину завозится множество китайских моделей. Эти шины вместе с другими малоизвестными брендами входят в те 28%, которые в статистике относятся к сегменту “другие”. В этом году в Украину были ввезены китайские шины 45-ти(!) брендов. Их доля в 2020-м по сравнению с 2019-м годом снизилась с 21,9 до 21,3%.

Бизнес-карты

С точки зрения бизнеса, в очень сложной ситуации оказались оптовые продавцы шин, которым нужно закупать продукцию в больших объемах. Из-за COVID-19 произошли изменения в работе зарубежных шинных заводов – временная остановка производства, снижение возможностей логистической сферы, нехватка сырья для изготовления шин и т.д., поэтому в целом снизились общие объемы производства. Из-за этого шины отгружаются с большими задержками. И как следствие – к сезону массовых закупок шин продавцами розничной сети, у оптовиков возникают проблемы с ассортиментом. А если шины приезжают с большим опозданием, они остаются нереализованными, хранятся на складах до следующего сезона. При этом замораживаются огромные средства. Чтобы избежать этого, нужно искать альтернативных поставщиков, которые располагаются максимально близко.

Также к теме: Готовы ли ваши шины к зиме?

Другая проблема – гривна в последние месяцы заметно "просела", поэтому стоимость импортных шин в гривне пропорционально выросла. В сегменте шин премиум-брендов это не имеет значительного влияния в позиционировании на рынке. Но совсем другая ситуация будет в медиум- и бюджетном классах шин, где серьезным игроком являются шины торговых марок Rosava и Premiorri. Их делают в Украине, в Белой Церкви, соответственно на их стоимость курсы валют влияют в разы меньше, чем при поставках шин из-за границы. Поэтому по сравнению с импортными аналогами украинские шины имеют более привлекательную цену.

В сложной ситуации часто оказываются те, кто завозит шины "no name", особенно китайского производства. Без дорогостоящей рекламной и информационной поддержки такой продукции в СМИ и других источниках информации реализовывать ее очень сложно. Узнаваемость таких брендов близка к нулю, а штамп на боковине "made in china" отталкивает многих потенциальных покупателей, для которых важен ценовой фактор.

В то же время, гораздо легче продаются те шины, производители которых самостоятельно работают над продвижением и повышением узнаваемости их изделий. В сегменте премиум-шин это делают Continental, Goodyear, Michelin, Nokian. В медиум-классе активным продвижением шин занимаются единицы. Среди них – отечественный Белоцерковский завод. Собственно, торговая марка Rosava известна еще с советских времен и в особой рекламе не нуждается. В то же время за последние пять лет автовладельцы Украины довольно много узнали о современных шинах торговой марки Premiorri, которые в Белой Церкви изначально производили на экспорт в Европу.

Также на тему: Для чего проверять давление в шинах

Почему отечественные шины в лидерах

Возвращаясь к долям на рынке шин, проанализируем лидерство на рынке шин продукции украинской шинной компании. На это повлияло много факторов. Во-первых, ценовой фактор. Эти шины имеют доступную цену, которая в наименьшей степени колеблется при скачках на валютном рынке.

Во-вторых, ассортимент легковых шин белоцерковского завода, включая модели и типоразмеры, уже охватывает очень большую "аудиторию" марок и моделей автомобилей, начиная еще с изделий советского автопрома и заканчивая последними моделями иномарок всех классов. Эти шины, кстати, уже часто можно встретить и на автомобилях премиум-класса. Конечно, не новых, однако владельцы моделей этих марок не будут ездить на чем угодно.

В-третьих, технологический скачок на производственных площадках белоцерковского завода позволил делать современные шины. Как показывают результаты шинных тестов, последние модели шин Rosava и Premiorri по своим свойствам являются серьезными конкурентами шинам медиум-класса. В то же время шины из их ценовой группы – в основном китайские, в тестах ведущих европейских автомобильных СМИ (например, Auto Bild) просто дисквалифицируются из-за плохих тормозных свойств на мокром асфальте.

Кто дает гарантию

Интересная ситуация сложилась и с гарантийными обязательствами на шины, которые берут на себя поставщики и производители. Состояние наших дорог далеко от идеала, поэтому на какие-либо нестандартные условия предоставления гарантии идут единицы. Например, в сегменте более дорогих шин такой сервис есть у Nokian Tyres и Michelin, а в медиум-сегменте подобные обязательства берет на себя Белоцерковский производитель шин, который тоже дает расширенную гарантию Premiorri Assistance. Эти производители ремонтируют шины, если в течение гарантийного периода произошло какое-либо повреждение, например шину пробили. Такие дополнительные преимущества привлекают украинцев при выборе следующего комплекта шин.

Юрий Дацык.