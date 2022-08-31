У Кабміні відмовилися від ідеї запровадження додаткового збору 10% на купівлю безготівкової іноземної валюти для оплати товарів за кордоном.

На початку серпня такий законопроект погодили в Уряді та мали зареєструвати для голосування в Парламенті.

Читайте також: Tesla продала свої біткойни, криптовалюта обвалилась

Якщо б цей додатковий збір ухвалили, купівля товарів за кордоном стала дорожче як мінімум на 10% та скоріше за все пішла б в тінь. Вживані авто, наприклад, старалися б купувати за готівку.

Тобто, на практиці це б не зменшило попит на валюту, як цього ніби-то хотіли у Кабміні, а збільшило – але на валюту в готівці.

Наразі через значний суспільний резонанс та невдоволення бізнесу від ідеї відмовилися, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.