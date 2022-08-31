В Кабмине отказались от идеи введения дополнительного сбора 10% на покупку безналичной иностранной валюты для оплаты товаров за границей.

В начале августа такой законопроект согласовали в Правительстве и должны были зарегистрировать для голосования в Парламенте.

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Если бы этот дополнительный сбор был принят, покупка товаров за границей стала дороже как минимум на 10% и, скорее всего, ушла бы в тень. Подержанные автомобили, например, старались бы покупать за наличные.

То есть, на практике это бы не снизило спрос на валюту, как этого будто бы хотели в Кабмине, а увеличило – но на валюту в наличных.

В настоящее время из-за значительного общественного резонанса и недовольства бизнеса от идеи отказались, сообщает нардеп Ярослав Железняк.