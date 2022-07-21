Компания Илона Маска Tesla объявила сегодня, что продала около 75% принадлежавших ей биткойнов. Возможно, это стало причиной падения курса этой криптовалюты.

В начале 2021 года Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткойн. Позже автопроизводитель начал принимать криптовалюту в качестве оплаты за новые транспортные средства.

Однако через несколько дней Tesla сделала шаг назад с криптовалютой, удалив возможность оплаты биткойнами. Ее руководитель Илон Маск объяснил это беспокойство по поводу огромных затрат энергии на добывание этой криптовалюты.

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Впрочем, для владельцев криптовалюты Tesla все еще оставалась островком надежды. Компания продолжила накапливать активы в биткойнах и объявила, что может возобновить продажи своих электромобилей в этой валюте. Это должно было произойти, когда при извлечении биткойна будет использоваться большая часть возобновляемой энергии.

Через год после первоначальных инвестиций Tesla в биткойнах накопила 2 миллиарда долларов. Однако в этом году курс самой распространенной криптовалюты сильно просел к доллару и другим национальным валютам. За это Tesla, вероятно, потеряла целых 500 миллионов долларов на своих инвестициях в биткойн.

Опубликовав сегодня финансовые результаты за второй квартал 2022 года, Tesla подтвердила, что продала около 75% своей позиции в биткойнах:

"В конце 2 квартала мы конвертировали примерно 75% наших покупок биткойнов в фиатную валюту. Конверсии во втором квартале добавили к нашему балансу 936 миллионов долларов наличных.

Имея около 936 миллионов долларов из этих 75% и продав более 250 миллионов долларов как своеобразный стресс-тест в начале своих инвестиций, Tesla все еще, вероятно, имеет около 1,5 миллиарда долларов в криптовалюті.

Стоимость биткойна упала после того, как Tesla объявила о продаже.