Компанія Ілона Маска Tesla оголосила сьогодні, що продала близько 75% біткойнів, які їй належали. Можливо, це стало причиною падіння курсу цієї криптовалюти.

На початку 2021 року Tesla інвестувала 1,5 мільярда доларів у біткойн. Пізніше автовиробник почав приймати криптовалюту в якості оплати за нові транспортні засоби.

Однак через кілька днів Tesla зробила крок назад із криптовалютою, видаливши можливість оплати біткойнами. Її керівник Ілон Маск пояснив це занепокоєння з приводу величезних витрат енергії на добування цієї криптовалюти.

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Втім, для власників криптовалюти Tesla все ще залишалась острівком надії. Компанія продовжила накопичувати активи в біткойнах та оголосила, що може відновити продажі своїх електромобілів в цій валюті. Це мало статися, коли під час добування біткойна буде використовуватись більша частина відновлюваної енергії.

Через рік після початкових інвестицій Tesla в біткойнах накопичила 2 мільярди доларів. Однак цього року курс найпоширенішої криптовалюти сильно просів до долара та інших національних валют. Через це Tesla, імовірно, втратила цілих 500 мільйонів доларів на своїх інвестиціях у біткойн.

Опублікувавши сьогодні фінансові результати за другий квартал 2022 року, Tesla підтвердила, що продала близько 75% своєї позиції в біткойнах:

“Наприкінці 2 кварталу ми конвертували приблизно 75% наших покупок біткойнів у фіатну валюту. Конверсії у другому кварталі додали до нашого балансу 936 мільйонів доларів готівки.

Маючи приблизно 936 мільйонів доларів з цих 75% і продавши понад 250 мільйонів доларів як своєрідний стрес-тест на початку своїх інвестицій, Tesla все ще, ймовірно, має близько 1,5 мільярда доларів у криптовалюті.

Вартість біткойна впала після того, як Tesla оголосила про продаж.