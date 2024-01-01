14-го грудня очікується значне похолодання: поліція радить уникати далеких подорожей

У поліціі радять уникати далеких подорожей
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За інформацією Укргідрометцентру, завтра, 14-го грудня очікується зниження температури до -12°. У поліції радять одягатися тепліше та дотримуватися порад, які допоможуть уникнути переохолодження:
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- якщо ви довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні пів години — годину заходьте в тепле приміщення;
- для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Водночас уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;
- не торкайтеся металу, ви ризикуєте обморозити шкіру в місці контакту;
- будьте обережні, якщо працюєте з пальним. За мінусової температури можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. Тож використовуйте водонепроникні рукавички;
- уникайте далеких подорожей на автомобілі. Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі й термос із теплим напоєм;
- подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе в разі необхідності зв’язатися зі службами порятунку.