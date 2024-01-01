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14-го грудня очікується значне похолодання: поліція радить уникати далеких подорожей

За прогнозами синоптиків у столиці очікується різке зниження температури повітря. Краще вжити деяких заходів безпеки та за можливості відкласти далекі подорожі.
Очікується похолодання: поліція радить уникати подорожей - Auto24

У поліціі радять уникати далеких подорожей

Євген Гудущан
logo13 грудня, 21:51
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За інформацією Укргідрометцентру, завтра, 14-го грудня очікується зниження температури до -12°. У поліції радять одягатися тепліше та дотримуватися порад, які допоможуть уникнути переохолодження:

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  • якщо ви довго перебуваєте на вулиці, обов’язково кожні пів години — годину заходьте в тепле приміщення;
  • для посилення кровообігу рухайте руками, пальцями ніг. Водночас уникайте перевтоми: коли ви втомлені, то втрачаєте тепло швидше;
  • не торкайтеся металу, ви ризикуєте обморозити шкіру в місці контакту;
  • будьте обережні, якщо працюєте з пальним. За мінусової температури можливе обмороження, якщо бензин потрапить на шкіру. Тож використовуйте водонепроникні рукавички;
  • уникайте далеких подорожей на автомобілі. Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі й термос із теплим напоєм;
  • подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе в разі необхідності зв’язатися зі службами порятунку.
#Автоподія #Новини