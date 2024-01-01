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Коли потрібно вмикати покажчик повороту: поради від поліції

Своєчасне вмикання покажчиків повороту це не тільки ввічливість на дорозі, а вимога прописана управила дорожнього руху.
Коли вмикати покажчик повороту - Auto24

Ходять легенди, що воді деяких марок авто взагалі не користуються покажчикам повороту

Євген Гудущан
logo12 грудня, 11:07
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У Патрульній поліції Києва розповіли, коли потрібно вмикати покажчик повороту.

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Попереджувальні сигнали застосовуються для своєчасного інформування учасників дорожнього руху про намір виконати маневр, залучення уваги до транспортного засобу, виділення транспорт­ного засобу в потоці та попередження в небезпеч­них ситуаціях.

Нагадуємо, що згідно з п. 9.2 ПДР України, водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, а також перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Подавати сигнал покажчиками повороту треба завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 метрів поза ними.

За порушення правил користування покажчиками повороту передбачено штраф у розмірі 510 грн.

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