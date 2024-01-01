Коли потрібно вмикати покажчик повороту: поради від поліції

Ходять легенди, що воді деяких марок авто взагалі не користуються покажчикам повороту
У Патрульній поліції Києва розповіли, коли потрібно вмикати покажчик повороту.
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Попереджувальні сигнали застосовуються для своєчасного інформування учасників дорожнього руху про намір виконати маневр, залучення уваги до транспортного засобу, виділення транспортного засобу в потоці та попередження в небезпечних ситуаціях.
Нагадуємо, що згідно з п. 9.2 ПДР України, водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, а також перед перестроюванням, поворотом або розворотом.
Подавати сигнал покажчиками повороту треба завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 метрів поза ними.
За порушення правил користування покажчиками повороту передбачено штраф у розмірі 510 грн.