Коли потрібно вмикати покажчик повороту: поради від поліції

У Патрульній поліції Києва розповіли, коли потрібно вмикати покажчик повороту.

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Попереджувальні сигнали застосовуються для своєчасного інформування учасників дорожнього руху про намір виконати маневр, залучення уваги до транспортного засобу, виділення транспорт­ного засобу в потоці та попередження в небезпеч­них ситуаціях.

Нагадуємо, що згідно з п. 9.2 ПДР України, водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху і зупинкою, а також перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Подавати сигнал покажчиками повороту треба завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 метрів поза ними.

За порушення правил користування покажчиками повороту передбачено штраф у розмірі 510 грн.