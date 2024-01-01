Когда нужно включать указатель поворота: советы от полиции

У Патрульной полиции Киева рассказали когда нужно включать указатель поворота.

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Предупредительные сигналы применяются для своевременного информирования участников дорожного движения о намерении выполнить маневр, привлечения внимания к транспортному средству, выделения транспортного средства в потоке и предупреждения в опасных ситуациях.

Напоминаем, что согласно п. 9.2 ПДД Украины, водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения и остановкой, а также перед перестроением, поворотом или разворотом.

Подавать сигнал указателями поворота надо заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–200 метров вне их.

За нарушение правил пользования указателями поворота предусмотрен штраф в размере 510 грн.