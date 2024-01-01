Красные указатели поворотов: законны ли штрафы за них

В демократических странах, в частности в США, разрешается использование красных или желтых указателей поворотов. В Украине же регламентированы только желтые. В результате водители сталкиваются с претензиями со стороны сотрудников полиции и нуждаются в юридической защите. В этой статье Дорожный адвокат предоставляет юридические советы относительно того можно ли ездить, кто может проверять и законны ли штрафы.

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Международные нормы

Согласно Конвенции "О дорожном движении" от 08.11.1968 каждый автомобиль должен иметь неподвижные указатели поворота с огнями авто желтого цвета. В то же время по законам отдельной страны разрешаются отклонения от данной нормы, предусматривая красный цвет указателей поворотов позади транспортного средства. То есть, эта норма является рекомендательной, а не обязательной.

Локальные украинские требования

Пунктом 31.1 ПДД предусмотрено, что техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и правил технической эксплуатации. Согласно пункту 31.4.3.а ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств если тип и цвет указателей поворотов не соответствуют требованиям законодательства.

Какие штрафы применяет украинская полиция

В настоящее время полиция при выявлении факта наличия красных указателей поворотов применяет ч.1 ст.121 КУоАП. Согласно этой норме управление транспортным средством, что переоборудовано с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн. При этом никто не разбирается был ли действительно факт переоборудования.

В случае повторного нарушения в течение года применяют ч.4 ст.121 КУоАП. Эта норма предусматривает наложение штрафа в размере от 850 грн до 1700 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. Альтернативой могут наложить взыскание в виде административного ареста на срок от 5 до 10 суток.

Что является подтверждением соответствия

В соответствии с Порядком государственной регистрации транспортных средств, утвержденного постановлением КМУ от 07.09.1998 №1388, первая государственная регистрация транспортных средств, находившихся в эксплуатации и ввезенных на таможенную территорию Украины, проводится при условии соответствия конструкции и технического состояния автомобиля обязательным требованиям правил, нормативов и стандартов Украины, что подтверждается сертификатом соответствия.

Выводы и рекомендации

На территории Украины предусмотрено использование указателей поворотов желтого цвета. Однако соответствие цвета оценивают специалисты сертификационных центров, которые обладают специальными знаниями и имеют соответствующие разрешительные документы.

Работники полиции не являются экспертами в этой сфере. В частности они не обладают специальными знаниями и не имеют соответствующих разрешительных документов для предоставления экспертных заключений о соответствии цвета указателей поворотов обязательным требованиям стандартов Украины. Чтобы получить заключение о соответствии, работники полиции должны привлекать сертифицированных экспертов.

Советы водителям для недопущения противоправных штрафов

Во время остановки инспектором, сообщите, что автомобиль прошел сертификацию и зарегистрирован в МВД как такой, что соответствует требованиям правил, нормативов и стандартов Украины. Предъявите для ознакомления сертификат соответствия и свидетельство о регистрации транспортного средства, что является подтверждением допуска автомобиля для участия в дорожном движении.

Если инспектор все же наложил штраф, в частности на основании ч.1 ст.121 КУоАП, такое постановление обязательно нужно обжаловать. Если этого не сделать, при повторном подобном нарушении водителя могут лишить права управления от 3 до 6 месяцев.