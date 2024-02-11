Суд просмотрел видео с видеокамеры полицейского и полностью оправдал водителя.

Владельца Porsche Cayenne в Тернополе полицейские оштрафовали за красные поворотники, однако он подал в суд и выиграл дело. Теперь полиция должна возместить уплаченный штраф, пишет 0352.ua.

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Еще 28 октября 2023 года полицейские в Тернополе остановили Porsche Cayenne, у которого указатели поворота якобы не соответствовали государственному стандарту – были красными вместо оранжевых. За нарушение требования п. 31.3 (а) ПДД Украины владельца оштрафовали на 340 грн.

Впрочем, владелец со штрафом не согласился, поскольку не переделывал световые приборы. Неизвестно, было ли авто куплено в Украине или привезено из США, где поворотники действительно красные. Однако в качестве доказательства владелец Cayenne приобщил в суд сертификат, который подтверждает соответствие автомобиля и его световых приборов стандартам, установленным в Украине. На его основе этот автомобиль был допущен к участию в дорожном движении.

Однако суд не принял во внимание этот сертификат, поскольку в нем не было указано на цвет сигналов поворотов.

При плохом освещении и вправду бывает трудно определить, каким цветом мигает поворотник. Фото Porsche

Зато суд исследовал видеозаписи с видеорегистратора полицейского автомобиля и нагрудных камер работника полиции. На них было видно, что указатели поворота в этом Cayenne светились ярким желтым цветом. Хотя цвет стекла фонаря действительно был красным.

"Из указанных видеоматериалов не установлено, что указатели поворота имели автокрасный цвет", – говорится в постановлении суда.

Суд также указал, что постановление о привлечении водителя к административному соответствию по ч. 1 ст. 121 КУоАП не обосновано надлежащими доказательствами.

Таким образом, иск водителя к Департаменту патрульной полиции Национальной полиции Украины был удовлетворен. Суд обязал полицию отменить постановление о наложении административного взыскания и взыскать с полиции в пользу истца 536 грн 80 коп. уплаченного штрафа.

Напомним, что еще один штраф за красные поворотники оказался незаконным.