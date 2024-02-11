Суд переглянув відео з відеокамери поліцейського та повністю виправдав водія.

Власника Porsche Cayenne у Тернополі поліцейські оштрафували за червоні поворотники, однак він подав до суду та виграв справу. Тепер поліція має відшкодувати сплачений штраф, пише 0352.ua.

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Ще 28 жовтня 2023 року поліцейські в Тернополі зупинили Porsche Cayenne, у якого ніби-то показчики повороту не відповідали державному стандарту – були червоними замість помаранчевих. За порушення вимоги п. 31.3 (а) ПДР України власника оштрафували на 340 грн.

Втім, власник зі штрафом не погодився, оскільки не переробляв світлові прилади. Невідомо, чи авто було куплене в Україні чи привезене зі США, де поворотники дійсно червоні. Однак в якості доказу власник Cayenne долучив до суду сертифікат, який підтверджує відповідність автомобіля та його світлових приладів стандартам, встановленим в Україні. На його основі цей Porsche був допущений до участі в дорожньому русі.

Однак суд не взяв до уваги цей сертифікат, оскільки в ньому не було вказано про колір сигналів поворотів.

При поганому освітленні і справді буває важко визначити, яким кольором мигає поворотник. Фото Porsche

Натомість суд дослідив відеозаписи з відеореєстратора поліцейського автомобіля та нагрудних камер працівника поліції. На них було видно, що покажчики повороту в цього Cayenne світилися яскравим жовтим кольором. Хоча колір скла ліхтаря дійсно був червоним.

"Із вказаних відеоматеріалів не встановлено, що покажчики повороту мали авточервоний колір", – йдеться в ухвалі суду.

Суд також вказав, що постанову про притягнення водія до адміністративної відповідності за ч. 1 ст. 121 КУпАП не обґрунтовано належними доказами.

Таким чином, позов водія до Департаменту патрульної поліції Національної поліції України було задоволено. Суд зобов’язав поліцію скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення та стягнути з поліції на користь позивача 536 грн 80 коп. сплаченого штрафу.

Нагадаємо, що ще один штраф за червоні поворотники виявився незаконним.