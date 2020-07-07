Поліція та суди розійшлися в поглядах щодо того, який колір повинні мати покажчики поворотів.

Більшість водіїв раніше не звертали уваги на таку дрібницю, як колір покажчиків поворотів їхнього авто. Так було багато років, але раптом все змінилося. Поліція почала штрафувати за кольори габаритів, які відрізняються від жовтого.

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За словами правоохоронців, пунктом 6.1.5 Національного стандарту України “Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання” ДСТУ 3649:2010 передбачено вимоги до кольору покажчиків поворотів, а саме і передні і задні повинні бути жовтими. Ця вимога була введена в дію з 2017 року.

Відповідно до п.п.9.1.а ПДР покажчики поворотів є попереджувальними сигналами. При цьому, згідно з частиною 2 ст. 122 КУПАП за використання попереджувальних сигналів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів передбачено штраф 425 грн.

Отже, використання червоних покажчиків поворотів чи їх встановлення на авто поліцейські вважають підставою для зупинки автомобіля та накладення штрафу. Але чи дійсно це так? Чи відповідають дії поліцейських вимогам закону?

По-перше, треба враховувати що автомобілі, які пройшли державну реєстрацію, одночасно пройшли перевірку на дотримання всіх правил та стандартів. Тим більше, що імпортовані транспортні засоби перед первісною державною реєстраціє повинні отримати сертифікат відповідності.

Суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області закрив провадження у справі № 702/993/19, оскільки встановив, що транспортний засіб, обладнаний червоними покажчиками повороту, пройшов процедуру державної реєстрації транспортного засобу, яка свідчить про відповідність даного транспортного засобу діючим нормам та стандартам.

Така ж історія трапилася у справі № 544/1223/19, позивач надав суду сертифікати про те, що транспортний засіб може бути зареєстрований і/або допущений до участі у дорожньому русі без подальших процедур затвердження, встановлені пристрої освітлення та світової сигналізації відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів.

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира стикнувся з цим при розгляді справи № 296/2752/20, коли з’ясувалося, що зовнішні світлові прилади на верхній частині кабіни (фари/прожектори), передбачені заводом-виробником, є дозволеною заводською опцією, мають заводські кріплення, наявність встановлених прожекторів передбачена в заводській книжці транспортного засобу.

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Курйозна ситуація трапилася у місті Кривий Ріг. У позивача на автомобілі AUDI S4 з державним номерним знаком покажчик повороту ззаду автомобіля був червоний. Автомобіль не був жодним чином переобладнаний, сертифікований в Україні (при реєстрації автомобіля було подано відповідний сертифікат, оригінал якого зберігається в ТСЦ) та придатний до експлуатації. З моменту придбання автомобіля зміни до його конструкції не вносились.

Поліція ж впевнена була у порушенні, оскільки відповідно до ДСТУ 3649-2010 п. 6.1.5 передні та задні покажчики повороту повинні бути жовтого кольору. При цьому жодна із сторін не заперечувала факту встановлення заводом-виробником на автомобіль поворотів червоного кольору.

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у справі № 214/7148/19 навіть відмовився витребовувати докази, оскільки обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню (позивач подав клопотання про витребування доказів, а саме просив витребувати у ТОВ “Порше Україна” документи або довідку, яка повідомить інформацію, чи встановлювались заводом-виробником покажчики поворотів червоного кольору ззаду на цей автотранспортний засіб).

По-друге, суди вимагають від посадових осіб, які склали постанову про порушення ПДР, пояснити конструкції якого саме транспортного засобу, згідно з класифікацією, не відповідають габарити, які іншого кольору, а не жовтого, і яким саме документом передбачена конструкція автомобіля.

По-третє, у справі № 536/1461/19 адвокат обґрунтував, що встановлювати бічні габаритні вогні жовтого кольору потрібно не на будь-які транспортні засоби, а лише на ті, які мають довжину понад 6 метрів та роком випуску від 2003 року та новіші (тут не йдеться про легковий транспорт).

У протоколі про адміністративне правопорушення, який фігурував у цій справі, не зазначено, яку довжину мав транспортний засіб, яким керував «порушник».

Окремо слід зупинитися на позиції Сьомого апеляційного адміністративного суду по справі № 686/17585/19, який особливу увагу звертає на те, що відповідальність за ч. 2 ст. 122 КУпАП в контексті спірних правовідносин передбачена за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів.

Тобто із наведеного слідує, що законодавець розділяє поняття "зовнішній освітлювальний прилад" та "попереджувальний сигнал".

Не зазначається про світлові покажчики повороту й у розділі 19 "Користування зовнішніми освітлювальними приладами" Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ № 1306 від 10 жовтня 2001 р., що відносять світлові покажчики повороту до попереджувальних сигналів (Розділ 9 Правил).

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Крім того, словосполучення диспозиції ч. 2 ст. 122 КУпАП "використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням відповідних стандартів" стосується саме зовнішніх освітлювальних приладів та не стосується попереджувальних сигналів.

Відповідальність за зазначеною нормою може наступати лише у разі порушень правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку.

Наостанок треба пам’ятати, що Україна підписала Женевську конвенцію, ратифікувавши її дію на всій території України, додатком до якої є, зокрема, Правила ЄЕК ООН №48-02, які допускають використання задніх покажчиків повороту червоного кольору.

Судова практика свідчить про те, що поліція не складає відповідні акти перевірки технічного стану автомобілів та приєднує їх до постанови про притягнення до відповідальності; не витрачає час, аби довести, що автомобіль переобладнувався з моменту початку його експлуатації. Більш того, в жодній справі правоохоронці навіть не намагалися пояснити, чому вони вирішили, що зазначений ними колір є саме червоним, а не жовтим та не призначили і не провели жодної експертизи з визначення кольору. Це при тому, що візуально не завжди можливо точно визначити колір.

Тому практика штрафів за подібні «порушення» виглядає вкрай сумнівною.