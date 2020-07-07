Полиция и суды разошлись во взглядах относительно того, какой цвет должны иметь указатели поворотов.

Большинство водителей раньше не обращали внимания на такую мелочь, как цвет указателей поворотов их авто. Так было много лет, но вдруг все изменилось. Полиция начала штрафовать за цвета габаритов, которые отличаются от желтого.

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По словам правоохранителей, пунктом 6.1.5 Национального стандарта Украины "Колесные транспортные средства. Требования к безопасности технического состояния и методы контроля" ДСТУ 3649: 2010 предусмотрены требования к цвету указателей поворотов, а именно и передние, и задние должны быть желтыми. Это требование было введено в действие с 2017 года.

Согласно п.п.9.1.а ПДД указатели поворотов являются предупредительными сигналами. При этом, согласно части 2 ст. 122 КУоАП за использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрен штраф 425 грн.

Таким образом, использование красных указателей поворотов или их установки на авто полицейские считают основанием для остановки автомобиля и наложения штрафа. Но так ли это? Соответствуют ли действия полицейских требованиям закона?

Во-первых, надо учитывать что автомобили, которые прошли государственную регистрацию, одновременно прошли проверку на соблюдение всех правил и стандартов. Тем более, что импортируемые транспортные средства перед первоначальной государственной регистрации должны получить сертификат соответствия.

Судья Монастирищенского районного суда Черкасской области закрыл производство по делу №702/993/19, поскольку установил, что транспортное средство, оборудованное красными указателями поворота, прошло процедуру государственной регистрации транспортного средства, которая свидетельствует о соответствии данного транспортного средства действующим нормам и стандартам.

Такая же история случилась в деле №544/1223/19, истец предоставил к суд сертификаты о том, что транспортное средство может быть зарегистрировано и/или допущено к участию в дорожном движении без дальнейших процедур утверждения, установленные устройства освещения и мировой сигнализации соответствуют требованиям действующих в Украине нормативных документов.

Судья Королевского районного суда г. Житомира столкнулся с этим при рассмотрении дела №296/2752/20, когда выяснилось, что внешние световые приборы на верхней части кабины (фары/прожекторы), предусмотренные заводом-изготовителем, являются разрешенной заводской опцией, имеют заводские крепления, наличие установленных прожекторов предусмотрено в заводской книге транспортного средства.

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Курьезная ситуация случилась в городе Кривой Рог. У истца на автомобиле AUDI S4 с государственным номерным знаком указатель поворота сзади автомобиля был красный. Автомобиль не был никоим образом переоборудован, сертифицирован в Украине (при регистрации автомобиля был подан соответствующий сертификат, оригинал которого хранится в ТСЦ) и пригоден к эксплуатации. С момента приобретения автомобиля изменения в его конструкции не вносились.

Полиция же уверена была в нарушении, поскольку согласно ДСТУ 3649-2010 п. 6.1.5 передние и задние указатели поворота должны быть желтого цвета. При этом ни одна из сторон не возражала факту установления заводом-изготовителем на автомобиль поворотов красного цвета.

Саксаганский районный суд. Кривого Рога Днепропетровской области по делу № 214/7148/19 даже отказался истребовать доказательства, поскольку обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию (истец подал ходатайство об истребовании доказательств, а именно просил истребовать у ООО “Порше Украина” документы или справку, которая сообщит информацию, устанавливались ли заводом-изготовителем указатели поворотов красного цвета сзади на этот автотранспортное средство).

Во-вторых, суды требуют от должностных лиц, составивших постановление о нарушении ПДД, объяснить конструкции какого именно транспортного средства согласно классификации не соответствуют габариты, которые другого цвета, а не желтого, и каким именно документом предусмотрена конструкция автомобиля.

В-третьих, в деле №536/1461/19 адвокат обосновал, что устанавливать боковые габаритные огни желтого цвета нужно не на любые транспортные средства, а только на те, которые имеют длину более 6 метров и годом выпуска от 2003 года и новее (речь не идет о легковом транспорте).

В протоколе об административном правонарушении, который фигурировал в этом деле, не указано, какую длину имело транспортное средство, которым управлял “нарушитель”.

Отдельно следует остановиться на позиции Седьмого апелляционного административного суда по делу №686/17585/19, который особое внимание обращает на то, что ответственность по ч. 2 ст. 122 КУоАП в контексте спорных правоотношений предусмотрена за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов.

То есть из этого следует, что законодатель разделяет понятия "внешний осветительный прибор" и "предупредительный сигнал".

Не указываются световые указатели поворота и в разделе 19 "Пользование внешними осветительными приборами" Правил дорожного движения, утвержденных постановлением КМУ №1306 от 10 октября 2001 года, относящих световые указатели поворота к предупреждающим сигналам (Раздел 9 Правил).

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Кроме того, словосочетание диспозиции ч. 2 ст. 122 КУоАП "использование этих приборов и их переоборудование с нарушением соответствующих стандартов" касается именно внешних осветительных приборов и не касается предупредительных сигналов. Ответственность за указанной нормой может наступать только в случае нарушений правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.

Напоследок надо помнить, что Украина подписала Женевскую конвенцию, ратифицировав ее действие на всей территории Украины, приложением к которой является, в частности, Правила ЕЭК ООН №48-02, которые допускают использование задних указателей поворота красного цвета.

Судебная практика свидетельствует о том, что полиция не составляет соответствующие акты проверки технического состояния автомобилей и присоединяет их к постановлению о привлечении к ответственности; не тратит время, чтобы доказать, что автомобиль переоборудовался с момента начала его эксплуатации. Более того, в одном деле правоохранители даже не пытались объяснить, почему они решили, что указанный ими цвет является именно красным, а не желтым и не назначили и не провели ни одной экспертизы по определению цвета. Это при том, что визуально не всегда возможно точно определить цвет.

Поэтому практика штрафов за подобные “нарушения” выглядит крайне сомнительной.