Не всі водії знають, коли потрібно включати показник повороту, а коли ні. особливо це стосується перехресть, на яких змінюється напрямок головної дороги. За порушення правил користування поворотниками передбачено штраф.

Штраф за порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку складає 510 грн. У поліції роз’яснили у яких випадках необхідно включати поворотник.

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Відповідно до п. 9.2 правил дорожнього руху України водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху, зупинкою і перед перестроюванням, поворотом або розворотом.

Далі водієві потрібно з’ясувати: попереду вигин головної дороги з примиканням другорядної чи У-подібне перехрестя.

Це і має значення для того, щоб зрозуміти: здійснює він маневр, продовжуючи рух головною дорогою, або з'їжджає з неї.

Водій бачить поєднання знаків, як на малюнку 1.

Водій збирається рухатися головною дорогою, отже буде здійснювати на перехресті маневр правого або лівого повороту. Тому попередити про це інших водіїв необхідно.

Якщо потрібно рухатися прямо (з'їхати прямо на другорядну дорогу), то подавати сигнал світловим покажчиком повороту не треба.

Водій бачить поєднання знаків, як на малюнку 2.

Якщо водій буде рухатися головною дорогою, йому потрібно подавати сигнал правим покажчиком повороту, оскільки він здійснюватиме маневр правого повороту (і це не залежить від кута примикання доріг).

Якщо йому потрібно з'їхати на другорядну, тобто рухатися прямо — покажчик повороту не чіпати.

Водій на шляху зустрів поєднання знаків, як на малюнку 3.

На знаку вказано вигин дороги. Це перехрестя зі складною конфігурацією. Таблички перед цим перехрестям могло і не бути. Її встановили, щоб водії могли заздалегідь знати, що головна дорога з вигином.

В цьому випадку, продовжуючи рух головною дорогою, подавати сигнал світловим покажчиком повороту не треба.

Але якщо водій збирається з'їхати на другорядну дорогу, то буде здійснювати маневр лівого повороту і підʼїжджаючи до перехрестя необхідно про це сигналізувати.