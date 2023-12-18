Не все водители знают когда нужно включать показатель поворота, а когда нет. Особенно в случаях, когда едешь по главной дороге и она меняет направление. За нарушение правил пользования поворотниками предусмотрен штраф.

Штраф за нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления составляет 510 грн. В полиции разъяснили, в каких случаях необходимо включать поворотник.

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Согласно п. 9.2 правил дорожного движения Украины, водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, остановкой и перед перестроением, поворотом или разворотом.

Далее водителю нужно выяснить: впереди изгиб главной дороги с примыканием второстепенной или У-образный перекресток.

Это и имеет значение для того, чтобы понять: совершает он маневр, продолжая движение по главной дороге, или съезжает с нее.

Водитель видит сочетание знаков, как на рисунке 1.

Водитель собирается двигаться по главной дороге, следовательно, будет совершать на перекрестке маневр правого или левого поворота. Поэтому предупредить об этом других водителей необходимо.

Если нужно двигаться прямо (съехать прямо на второстепенную дорогу), то подавать сигнал световым указателем поворота не надо.

Водитель видит сочетание знаков, как на рисунке 2.

Если водитель будет двигаться по главной дороге, ему нужно подавать сигнал правым указателем поворота, поскольку он будет совершать маневр правого поворота (и это не зависит от угла примыкания дорог).

Если ему нужно съехать на второстепенную, то есть двигаться прямо - указатель поворота не трогать.

Водитель видит сочетание знаков, как на рисунке 3.

На знаке указан изгиб дороги. Это перекресток со сложной конфигурацией. Таблички перед этим перекрестком могло и не быть. Ее установили, чтобы водители могли заранее знать, что главная дорога с изгибом.

В этом случае, продолжая движение по главной дороге, подавать сигнал световым указателем поворота не надо.

Но если водитель собирается съехать на второстепенную дорогу, то будет совершать маневр левого поворота и подъезжая к перекрестку необходимо об этом сигнализировать.