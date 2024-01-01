Червоні покажчики поворотів: чи законні штрафи за них

В демократичних країнах, зокрема в США, дозволяється використання червоних або жовтих покажчиків поворотів. В Україні ж регламентовані лише жовті. В результаті водії стикаються з претензіями з боку працівників поліції та потребують юридичного захисту. У цій статті “Дорожній адвокат” надає юридичні поради щодо того чи можна їздити, хто може перевіряти і чи законні штрафи.

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Міжнародні норми

Відповідно до Конвенції «Про дорожній рух» від 08.11.1968 кожний автомобіль повинен мати нерухомі покажчики повороту з вогнями авто жовтого кольору. Водночас за законами окремої країни дозволяються відхилення від даної норми, передбачаючи червоний колір покажчиків поворотів позаду транспортного засобу. Тобто, ця норма є рекомендаційною, а не обов’язковою.

Локальні українські вимоги

Пунктом 31.1 ПДР передбачено, що технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та правил технічної експлуатації. Згідно з пунктом 31.4.3.а ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів якщо тип і колір покажчиків поворотів не відповідають вимогам законодавства.

Які штрафи застосовує українська поліція

На даний час поліція при виявленні факту наявності червоних покажчиків поворотів застосовує ч.1 ст.121 КУпАП. Відповідно до цієї норми керування транспортним засобом, що переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн. При цьому ніхто не розбирається чи був дійсно факт переобладнання.

У разі повторного порушення протягом року застосовують ч.4 ст.121 КУпАП. Ця норма передбачає накладення штрафу у розмірі від 850 грн до 1700 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. Альтернативою можуть накласти стягнення у вигляді адміністративного арешту на строк від 5 до 10 діб.

Що є підтвердженням відповідності

Відповідно до Порядку державної реєстрації транспортних засобів, затвердженого постановою КМУ від 07.09.1998 №1388, перша державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану автомобіля обов`язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності.

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Висновки та рекомендації

На території України передбачено використання покажчиків поворотів жовтого кольору. Проте відповідність кольору оцінюють спеціалісти сертифікаційних центрів, які володіють спеціальними знаннями та мають відповідні дозвільні документи.

Працівники поліції не є експертами в цій сфері. Зокрема вони не володіють спеціальними знаннями та не мають відповідних дозвільних документів для надання експертних висновків щодо відповідності кольору покажчиків поворотів обов`язковим вимогам стандартів України. Щоб отримати висновок про відповідність, працівники поліції мають залучати сертифікованих експертів.

Поради водіям для недопущення протиправних штрафів

Під час зупинки інспектором, повідомте, що автомобіль пройшов сертифікацію та зареєстрований в МВС як такий, що відповідає вимогам правил, нормативів і стандартів України. Пред’явіть для ознайомлення сертифікат відповідності та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що є підтвердженням допуску автомобіля для участі в дорожньому русі.

Якщо інспектор все ж наклав штраф, зокрема на підставі ч.1 ст.121 КУпАП, таку постанову обов’язково потрібно оскаржувати. Якщо цього не зробити, при повторному подібному порушенні водія можуть позбавити права керування від 3 до 6 місяців.