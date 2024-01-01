Названо найпопулярніші електромобілі у США

Як передає Carscoops, посилаючись на дані Kelley Blue Book, всього у штатах було продано 16 692 екземплярів Cybertruck. Це дозволило йому випередити Ford Mustang Mach-E, яких було реалізовано лише 13 392 одиниць, що на 10% менше ніж за минулий квартал.

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П’ятірку лідерів завершив Honda Prologue з 12 644 проданими одиницями. 11 590 американців купили Hyundai Ioniq 5, який посів шосте місце. Серед інших переможців електромобілів у третьому кварталі – Cadillac Lyriq, що продемонстрував зростання на 139,4% до 7224 одиниць, Ford F-150 Lightning (зростання на 104,5% - 7162 одиниць), Nissan Leaf – 4514 одиниць й Lexus RZ (зростання 96,7% до 2742).

Продажі Toyota bZ4X також зросли на 45,3% до 4109 екземплярів у той період, коли його близнюк Subaru Solterra отримав меншу популярність серед покупців - на 34,4 відсотка до 3752 реалізованих автівок.

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Дивлячись на продажі за марками, не дивно, що Tesla лідирує з 166 923 проданими автомобілями. Ford продав лише 23 509 одиницями, тоді як Chevrolet продемонстрував зростання продажів на 25,6% замикає трійку лідерів з 19 993 реалізованих автівок.