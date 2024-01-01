Названы самые популярные электромобили в США

Как передает Carscoops, ссылаясь на данные Kelley Blue Book, всего в штатах было продано 16 692 экземпляров Cybertruck. Это позволило ему опередить Ford Mustang Mach-E, которых было реализовано лишь 13 392 единиц, что на 10% меньше чем за прошлый квартал.

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Пятерку лидеров завершил Honda Prologue с 12 644 проданными единицами. 11 590 американцев купили Hyundai Ioniq 5, который занял шестое место. Среди других победителей электромобилей в третьем квартале – Cadillac Lyriq, продемонстрировавший рост на 139,4% до 7224 единиц, Ford F-150 Lightning (рост на 104,5% - 7162 единиц), Nissan Leaf – 4514 единиц и Lexus RZ (рост 96,7% до 2742).

Продажи Toyota bZ4X также выросли на 45,3% до 4109 экземпляров в тот период, когда его близнец Subaru Solterra получил меньшую популярность среди покупателей - на 34,4 процента до 3752 реализованных автомобилей.

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Глядя на продажи по маркам, неудивительно, что Tesla лидирует с 166 923 проданными автомобилями. Ford продал лишь 23 509 единицами, тогда как Chevrolet продемонстрировал рост продаж на 25,6% замыкает тройку лидеров с 19 993 реализованных автомобилей.