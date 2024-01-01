На какие авто украинцы потратили больше всего денег: статистика

По данным Укравтопром, с января по сентябрь 2024г. на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок.

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Больше всего денег было уплачено за автомобили марки Toyota – почти 14 млрд грн. BMW и Mercedes-Benz заняли второе и третье места в этом рейтинге. На новые BMW было потрачено 12,3 млрд. грн., а на Мерседесы – 6,9 млрд грн. На четвертом месте Volkswagen с показателем – 6,6 млрд грн. Замыкает пятерку лидеров Renault, дилеры которой заработали более 4,7 млрд грн.