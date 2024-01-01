На які авто українці витратили найбільше грошей: статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
Toyota RAV4
За даними Укравтопром, з січня по вересень 2024р. на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.
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Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки Toyota – майже 14 млрд грн. BMW та Mercedes-Benz посіли друге та третє місця в цьому рейтингу. На нові BMW було витрачено 12,3 млрд. грн., а на Мерседеси – 6,9 млрд грн.
На четвертому місці Volkswagen з показником – 6,6 млрд грн. Замикає п’ятірку лідерів Renault, дилери якої заробили понад 4,7 млрд грн.
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