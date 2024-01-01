Названо 5 лучших и самых дешевых электромобилей: рейтинг

Звание самых дешевых электромобилей в Европе имеют Сітгоёп Ami и его аналоги от Opel и Fiat, однако в этот перечень, который составили эксперты Autocar, вошли полноценные авто, популярные среди покупателей.

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5 место – Tesla Model 3 RWD

Model 3 отличается одной из самых эффективных трансмиссий в классе. Седан имеет просторный салон и один из лучших запасов хода среди конкурентов. Однако, самый бюджетный вариант Model 3 все равно имеет значительно более высокую стоимость за все машины из этого перечня.

4 место – Сітгоёп ё-C3

Компактный кроссовер от Сітгоёп имеет неплохой запас хода в 323 км, чего достаточно, чтобы не искать компромиссы во время городской езды. Автомобиль имеет отличную сборку и эргономику, хотя маленькие размеры могут стать ее минусом для покупателей с большой семьей.

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3 место – MG 4 EV

MG стремительно становится весомым на рынке электромобилей. MG 4 является удачным примером привлекательного автомобиля за небольшую цену. Он имеет очень конкурентоспособный диапазон и показатели зарядки. Даже модели начального уровня предлагают примерно 350 км запаса хода при смешанной езде, тогда как модели с расширенным запасом хода способны достигать примерно 500 км.

2 – место Hyundai Kona Electric

Самый маленький электромобиль корейского автопроизводителя предоставляет превосходное пространство для пассажиров и багажа. Помимо этого, кроссовер отличается превосходной плавностью во время езды, понятной информационно-развлекательной системой и приличным запасом хода в 480 километров.

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1 место – Cupra Born

Несмотря на то, что Born является самым маленьким автомобилем в этом списке, эксперты Autocar считают его лучшим бюджетным электромобилем, ведь он предлагает привлекательное сочетание практичности, удовольствия от вождения и эффективности. Однако, модель вскоре получит рестайлинг, поэтому, вероятно, обновленная версия будет иметь улучшенную мультимедиа, ведь текущая ее версия несколько уступает аналогичным системам у конкурентов.