Рейтинг самых популярных в мире кроссоверов

В мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов по состоянию на август 2024 года Tesla Model Y все еще занимает пьедестал почета. За 8 месяцев более 754 тыс. этих электрокроссоверов нашли своих первых покупателей.

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ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов по версии focus2move: