Рейтинг самых популярных в мире кроссоверов

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В мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов по состоянию на август 2024 года Tesla Model Y все еще занимает пьедестал почета. За 8 месяцев более 754 тыс. этих электрокроссоверов нашли своих первых покупателей.
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ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов по версии focus2move:
- Tesla Model Y - 754691 ед. (+4,3%);
- Toyota RAV4 - 654694 ед. (+16,7%);
- Honda CR-V - 479875 ед. (+41,1%);
- Hyundai Tucson - 378773 ед. (-3%);
- Kia Sportage - 342773 ед. (+5,6%);
- BYD Song - 303599 ед. (+26,8%);
- Volkswagen Tiguan - 280550 ед. (+5,2%);
- Honda HR-V - 254173 (+19,8%);
- Mazda CX-5 - 217827 ед. (-2,1%);
- BMW X3 - 213733 ед. (+11,5%).