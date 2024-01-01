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Рейтинг самых популярных в мире кроссоверов

Наибольший рост в этом году показал кроссовер Honda CR-V. Модель заняла третье место в мировом рейтинге.
Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в мире - Auto24
Евгений Гудущан
logo11 октября, 15:33
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В мировом рейтинге самых продаваемых кроссоверов по состоянию на август 2024 года Tesla Model Y все еще занимает пьедестал почета. За 8 месяцев более 754 тыс. этих электрокроссоверов нашли своих первых покупателей.

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ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов по версии focus2move:

  1. Tesla Model Y - 754691 ед. (+4,3%);
  2. Toyota RAV4 - 654694 ед. (+16,7%);
  3. Honda CR-V - 479875 ед. (+41,1%);
  4. Hyundai Tucson - 378773 ед. (-3%);
  5. Kia Sportage - 342773 ед. (+5,6%);
  6. BYD Song - 303599 ед. (+26,8%);
  7. Volkswagen Tiguan - 280550 ед. (+5,2%);
  8. Honda HR-V - 254173 (+19,8%);
  9. Mazda CX-5 - 217827 ед. (-2,1%);
  10. BMW X3 - 213733 ед. (+11,5%).
#Aвтобизнес #Рейтинги #Новости