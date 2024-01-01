Складено рейтинг найпопулярніших у світі кросоверів

У світовому рейтингу найбільш продаваних кросоверів станом на серпень 2024 року Tesla Model Y усе ще займає п’єдестал пошани. За 8 місяців понад 754 тис. цих електрокросоверів знайшли своїх перших покупців.

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ТОП-10 найпопулярніших у світі кросоверів за версією focus2move: