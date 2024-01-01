Складено рейтинг найпопулярніших у світі кросоверів

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У світовому рейтингу найбільш продаваних кросоверів станом на серпень 2024 року Tesla Model Y усе ще займає п’єдестал пошани. За 8 місяців понад 754 тис. цих електрокросоверів знайшли своїх перших покупців.
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ТОП-10 найпопулярніших у світі кросоверів за версією focus2move:
- Tesla Model Y - 754691 од. (+4,3%);
- Toyota RAV4 - 654694 од. (+16,7%);
- Honda CR-V - 479875 од. (+41,1%);
- Hyundai Tucson - 378773 од. (-3%);
- Kia Sportage - 342773 од. (+5,6%);
- BYD Song - 303599 од. (+26,8%);
- Volkswagen Tiguan - 280550 од. (+5,2%);
- Honda HR-V - 254173 (+19,8%);
- Mazda CX-5 - 217827 од. (-2,1%);
- BMW X3 - 213733 од. (+11,5%).