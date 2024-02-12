Кросовери - один з найпопулярніших класів автомобілів, тому експерти Autoevolution склали рейтинг найбільш продаваних моделей на ринку США.

Цей перелік також буде корисний і для українців, адже ринок імпортованих автомобілів зі США в нашій країні досить розвинений.

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Toyota RAV4

Щедро оснащений, надійний і досить просторий кросовер є одним з найбільш популярних автомобілів не лише на ринку США, а й у світі. Всього було реалізовано 1,01 мільйона автомобілів і 434 943 одиниці з них – в Америці.

Tesla Model Y

Tesla Model Y нещодавно завоювала звання найпопулярнішого автомобіля в Європі. За оцінками JATO Dynamics, минулого року Tesla продала понад 1,2 мільйона Model Y, з яких приблизно 400 000 було продано на внутрішньому ринку автовиробника.

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Honda CR-V

CR-V досить сильно відрізняється від RAV4 у деяких аспектах, починаючи з двигуна з турбонаддувом і безступінчатої коробки передач типу CVT. За оцінкою різних експертів, усього в штатах було продано 361 457 одиниць. Цікаво, що на своєму рідному ринку – в Японії, автомобіль не продається через жахливо низький попит. Це спонукало Honda замінити її на модель ZR-V.

Nissan Rogue

В США Nissan Rogue завжди був в тіні своїх конкурентів, хоча в Україні американський брат-близнюк європейського X-Trail є досить популярним.

Актуальне покоління отримало складний трициліндровий двигун, який навіть потрапив під розслідування Національного управління безпеки дорожнього руху в США, через постійні звернення власників про детонацію двигуна. Однак, всього на американському ринку було реалізовано 271 458 автомобілів.

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Jeep Grand Cherokee

Grand Cherokee є типовим представником класичного американського авто. Він має як і виключно бензинові версії з V6 об’ємом 3,6 літра, так і гібридну установку, що працює з 2,0-літровим двигуном. Всього було реалізовано майже 250 000 таких автомобілів.

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Hyundai Tucson

Прекрасний на вигляд кросовер Huyndai Tucson також має й своїх противників. Сенсорні кнопки, наприклад, не всім сподобаються, хоча рестайлінг 2025 року має оновлений інтер’єр, де додали більше фізичних елементів керування. Всього торік було продано 209 624 таких авто.

Toyota Highlander

Highlander доступний як і в як гібридній версії, так і з класичним бензиновим мотором. Він існує у версіях з переднім або повним приводом Замість 2,4-літрового двигуна з турбонаддувом Highlander у версії Hybrid отримав двигун з об’ємом 2,5 літра. Всього було продано 169 543 тисячі таких автомобілів.

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Subaru Outback

Поєднаний із седаном Legacy із самого початку, Outback — це більше універсал, ніж позашляховик, хоча сама компанія класифікує його як позашляховик середнього розміру.

Він обладнаний опозитним двигуном потужністю 260 кінських сил з турбонаддувом. У типовій манері Subaru повний привід є стандартним. Єдина доступна коробка передач — CVT з ручним режимом, який імітує восьмиступінчасту трансмісію.

Jeep Wrangler

Wranglar став по справжньому легендарним автомобілем завдяки своїй надійності та витривалості. Ще в серпні 2023 року бренд Jeep підтвердив, що з 1986 року було продано понад 5 000 000 одиниць Wrangler.

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У квітні 2023 року Wrangler отримав нову решітку радіатора, передні сидіння з електроприводом, 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та бічні шторки безпеки для обох рядів сидінь. Тільки торік було продано близько 156 600 автомобілів, що доводить, що позашляховик не втрачає свої позиції на ринку.