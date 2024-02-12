Кроссоверы являются одним из самых популярных классов автомобилей, а потому эксперты Autoevolution составили рейтинг самых продаваемых моделей на рынке США.

Этот перечень также будет полезен и для украинцев, ведь рынок импортируемых автомобилей в США в нашей стране достаточно развит.

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Toyota RAV4

Щедро оснащенный, надежный и достаточно просторный кроссовер является одним из самых популярных автомобилей не только на рынке США, но и в мире. Всего было реализовано 1,01 миллиона автомобилей и 434 943 единицы из них – в Америке.

Tesla Model Y

Tesla Model Y недавно завоевала звание самого популярного автомобиля в Европе. По оценкам JATO Dynamics, в прошлом году Tesla поставила более 1,2 миллиона Model Y, из которых примерно 400 000 было продано на внутреннем рынке автопроизводителя.

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Honda CR-V

CR-V довольно сильно отличается от RAV4 в некоторых аспектах, начиная с двигателя с турбонаддувом и бесступенчатой коробки передач типа CVT. По оценке различных экспертов – всего в штатах было продано 361 457 единиц. Интересно, что на своем родном рынке – в Японии, автомобиль не продается из-за ужасно низкого спроса. Это побудило Honda заменить ее на модель ZR-V.

Nissan Rogue

В США Nissan Rogue всегда был в тени своих конкурентов, хотя в Украине американский брат-близнец европейского X-Trail является достаточно популярным.

Актуальное поколение получило сложный трехцилиндровый двигатель, который даже попал под расследование Национального управления безопасности дорожного движения в США, из-за постоянных обращений владельцев о детонации двигателя. Однако, всего на американском рынке было реализовано 271 458 автомобилей.

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Jeep Grand Cherokee

Grand Cherokee является типичным представителем классического американского авто. Он имеет как и исключительно бензиновые версии с V6 объемом 3,6 литра, так и классическую гибридную установку, работающую с 2,0-литровым двигателем. Всего было реализовано почти 250 000 таких автомобилей.

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Hyundai Tucson

Прекрасный с виду кроссовер Huyndai Tucson также имеет и своих противников. Сенсорные кнопки, например, не всем понравятся, хотя рестайлинг 2025 года имеет обновленный интерьер, где добавили больше физических элементов управления. Всего в прошлом году было продано 209 624 таких авто.

Toyota Highlander

Highlander доступен как и в как гибридной версии, так и с классическим бензиновым мотором. Он доступен в версиях с передним или полным приводом Вместо 2,4-литрового двигателя с турбонаддувом Highlander в версии Hybrid получил двигатель с объемом 2,5 литра. Всего было продано 169 543 тысячи таких автомобилей.

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Subaru Outback

Совмещенный с седаном Legacy с самого начала, Outback - это больше универсал, чем внедорожник, хотя сама компания классифицирует его как внедорожник среднего размера.

Он оборудован оппозитным двигателем мощностью 260 лошадиных сил с турбонаддувом. В типичной манере Subaru полный привод является стандартным. Единственная доступная коробка передач - CVT с ручным режимом, который имитирует восьми ступенчатую трансмиссию.

Jeep Wrangler

Wranglar стал по настоящему легендарным автомобилем благодаря своей надежности и выносливости. Еще в августе 2023 года бренд Jeep подтвердил, что с 1986 года было продано более 5 000 000 единиц Wrangler.

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В апреле 2023 года Wrangler получил новую решетку радиатора, передние сиденья с электроприводом, 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и боковые шторки безопасности для обоих рядов сидений. Только в прошлом году было продано около 156 600 автомобилей, что доказывает, что внедорожник не теряет свои позиции на рынке.