Компания будет инвестировать значительные средства в разработку традиционных двигателей. Глава компании считает, что люди должны иметь выбор, а не быть вынужденными покупать электромобили.

В 2023 году Toyota продала больше автомобилей, чем когда-либо ранее, но электромобили имели минимальное влияние на рост.

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С 11 233 039 автомобилей, поставленных японским конгломератом, только 104 018 были электромобилями. Только 0,926 процента автомобилей, проданных Toyota, Lexus и другими дочерними компаниями в прошлом году, были электромобили на аккумуляторах. Имея это в виду, компания считает, что все еще существует потребность в двигателях внутреннего сгорания.

Во время выступления перед 200 корпоративными менеджерами и руководителями, председатель правления Акио Тойода подтвердил планы по "крупному проекту по разработке двигателей". Его заявление согласуется с объявлением, сделанным на Токийском автосалоне 2024, где он "воспользовался случаем, чтобы сказать всем, что мы продолжим заниматься двигателями".

Во время сессии вопросов и ответов Тойода выразил убеждение, что доля электромобилей на аккумуляторах никогда не превысит 30 процентов рынка, независимо от технологического прогресса. В результате остальные 70 процентов будут представлены бензиновыми автомобилями, гибридами и электромобилями на топливных элементах. Глава фирмы также отметил, что водородные двигатели внутреннего сгорания потенциально могут предложить решение. О дизеле не упоминали.

Отвечая на вопросы журналистов, Тойода не сосредоточился только на декарбонизации. Он также коснулся деликатного вопроса работы: "Если мы вдруг перейдем к BEV, я уверен, что 5,5 миллионов людей в автомобильной промышленности Японии, которые потратили свою жизнь на работу над двигателями, начнут спрашивать: "Для чего это все было?" Некоторые из наших поставщиков двигателей даже не могут заставить банки одолжить им деньги".

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Мы дошли до момента, когда анонс нового двигателя внутреннего сгорания стал неожиданностью. В 2024 году автопроизводители преимущественно сосредоточены на раскрытии планов по новым электромобилям. Некоторые даже заходят так далеко, что утверждают, что в ближайшие годы прекратят производство автомобилей с ДВС. Например, такие бренды, как Jaguar, Chrysler, Lotus, Aston Martin, Bentley, Buick, Cadillac, Rolls-Royce, Genesis, Maserati, Mini, Opel/Vauxhall и Volvo, обязались стать исключительно электрическими к концу десятилетия.

В Европе Stellantis обещает продавать только электромобили до конца десятилетия. Mercedes также намерен выйти на Старый континент полностью электрическим автомобилем к 2030 году, но только "там, где позволят рыночные условия". Главный соперник Audi прекратит производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2032 году. BMW пока не установила конечную дату. Основной бренд Volkswagen стремится производить только электромобили в Европе с 2033 года.

Toyota видит вещи по-другому, поскольку считает, что электромобили на аккумуляторах не могут быть единственным решением для достижения углеродной нейтральности. Акио Тойода отметил, что зарядная инфраструктура далека от готовности, отметив, что "миллиард людей живут без доступа к электроэнергии" во всем мире. Поскольку Toyota продает автомобили в этих регионах, идти ва-банк на электромобили не имело бы смысла.