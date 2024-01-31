В 2023 году Toyota Motor достигла рекордных показателей продаж и производства.

Компания смогла преодолеть дефицит микрочипов и усилить производственные мощности чтобы удовлетворить бурный спрос в США и Европе.Оглашая результаты календарного года Toyota заявила что глобальные продажи выросли на 72% до 1123 млн авто.

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Поставки электрифицированных транспортных средств помогли подкрепить глобальные колебания. Продажи гибридов электромобилей и авто с водородными топливными элементами выросли на 35% до рекордных 37 млн.ед.

США остаются крупнейшим мировым рынком для Toyota с общим объемом продаж 225 млн авто. Китай занял второе место с 191 млн авто. Внутренний рынок Японии занял третье место с 167 млн авто. Продажи в Европе выросли на 91% - до 113 миллиона за год. Мировое производство Тойоты выросло на 86% до 1152 млн автов.

Япония оставалась крупнейшей производственной базой компании которая изготовила 337 млн авто (+27%). Китай занял второе место - 175 млн. ед. (-47%). Третье место у США - 123 млн. ед. (+88%).