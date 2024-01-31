У 2023 році Toyota Motor досягла рекордних показників продажів і виробництва.

Компанія змогла подолати дефіцит мікрочіпів і посилити виробничі потужності, щоб задовольнити бурхливий попит у США та Європі.Оголошуючи результати календарного року, Toyota заявила, що глобальні продажі зросли на 7,2% до 11,23 млн авто.

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Поставки електрифікованих транспортних засобів допомогли підкріпити глобальні коливання. Продажі гібридів, електромобілів та авто з водневими паливними елементами зросли на 35% до рекордних 3,7 млн.од.

США залишаються найбільшим світовим ринком для Toyota із загальним обсягом продажів 2,25 млн авто. Китай посів друге місце з 1,91 млн авто. Внутрішній ринок Японії посів третє місце з 1,67 млн авто. Продажі в Європі зросли на 9,1% - до 1,13 мільйона за рік. Світове виробництво Тойоти зросло на 8,6% до 11,52 млн автов.

Японія залишалася найбільшою виробничою базою компанії, яка виготовила 3,37 млн авто (+27%). Китай посів друге місце - 1,75 млн. од. (-4,7%). Третє місце у США - 1,23 млн. од. (+8,8%).