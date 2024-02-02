Компанія інвестуватиме значні кошти у розробку традиційних двигунів. Глава компанії вважає, що люди повинні мати вибір, а не бути змушеними купувати електромобілі.

У 2023 році Toyota продала більше автомобілів, ніж будь-коли раніше, але електромобілі мали мінімальний вплив на зростання.

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З 11 233 039 автомобілів, поставлених японським конгломератом, лише 104 018 були електромобілями. Тільки 0,926 відсотка автомобілів, проданих Toyota, Lexus та іншими дочірніми компаніями минулого року, були електромобілі на акумуляторах. Маючи це на увазі, компанія вважає, що все ще існує потреба в двигунах внутрішнього згоряння.

Під час виступу перед 200 корпоративними менеджерами та керівниками, голова правління Акіо Тойода підтвердив плани щодо «великого проекту з розробки двигунів». Його заява узгоджується з оголошенням, зробленим на Токійському автосалоні 2024 року, де він «скористався нагодою, щоб сказати всім, що ми продовжимо займатися двигунами».

Під час сесії запитань і відповідей Тойода висловив переконання, що частка електромобілів на акумуляторах ніколи не перевищить 30 відсотків ринку, незалежно від технологічного прогресу. У результаті решта 70 відсотків будуть представлені бензиновими автомобілями, гібридами та електромобілями на паливних елементах. Голова фірми також зазначив, що водневі двигуни внутрішнього згоряння потенційно можуть запропонувати рішення. Про дизель не згадували.

Відповідаючи на запитання журналістів, Тойода не зосередився лише на декарбонізації. Він також торкнувся делікатного питання роботи: «Якщо ми раптом перейдемо до BEV, я впевнений, що 5,5 мільйонів людей в автомобільній промисловості Японії, які витратили своє життя на роботу над двигунами, почнуть запитувати: «Для чого це все було?» Деякі з наших постачальників двигунів навіть не можуть змусити банки позичити їм гроші».

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Ми дійшли до моменту, коли анонс нового двигуна внутрішнього згоряння став несподіванкою. У 2024 році автовиробники переважно зосереджені на розкритті планів щодо нових електромобілів. Деякі навіть заходять так далеко, що стверджують, що найближчими роками припинять виробництво автомобілів з ДВС. Наприклад, такі бренди, як Jaguar, Chrysler, Lotus, Aston Martin, Bentley, Buick, Cadillac, Rolls-Royce, Genesis, Maserati, Mini, Opel/Vauxhall і Volvo, зобов’язалися стати виключно електричними до кінця десятиліття.

У Європі Stellantis обіцяє продавати лише електромобілі до кінця десятиліття. Mercedes також має намір вийти на Старий континент повністю електричним автомобілем до 2030 року, але лише «там, де дозволять ринкові умови». Головний суперник Audi припинить виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в 2032 році. BMW поки не встановила кінцеву дату. Основний бренд Volkswagen прагне виробляти лише електромобілі в Європі з 2033 року.

Toyota бачить речі по-іншому, оскільки вважає, що електромобілі на акумуляторах не можуть бути єдиним рішенням для досягнення вуглецевої нейтральності. Акіо Тойода зазначив, що зарядна інфраструктура далека від готовності, зазначивши, що «мільярд людей живуть без доступу до електроенергії» у всьому світі. Оскільки Toyota продає автомобілі в цих регіонах, йти ва-банк на електромобілі не мало б сенсу.