Укр
Ру

Какие авто самые популярные в корпоративном и частном сегментах: рейтинг

Названы самые популярные легковушки сентября у частных и корпоративных клиентов.
Названы самые популярные машины в корпоративном и частном сегментах - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Renault Duster остается самым популярным авто в Украине

Евгений Гудущан
logo14 октября, 17:20
logo0
logo0 мин

Как уже сообщал Укравтопром, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 64% легковушек было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.

Читайте также: Какие легковушки выбирают для частного и корпоративного использования: статистика

По сравнению с сентябрем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 241 ед.;
  2. Mazda CX5 - 145 ед.;
  3. Hyundai Tucson - 115 ед.;
  4. Zeekr 001 - 103 ед.;
  5. Kia Sportage - 99 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  1. Renault Duster - 413 ед.;
  2. Toyota Hilux - 140 ед.;
  3. Skoda Octavia - 91 ед.;
  4. Skoda Karoq - 87 ед.;
  5. Skoda Kodiaq - 69 ед.
#Aвтобизнес #Новости