Какие авто самые популярные в корпоративном и частном сегментах: рейтинг

Как уже сообщал Укравтопром, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 64% легковушек было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.

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По сравнению с сентябрем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

Toyota RAV-4 - 241 ед.; Mazda CX5 - 145 ед.; Hyundai Tucson - 115 ед.; Zeekr 001 - 103 ед.; Kia Sportage - 99 ед.

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались: