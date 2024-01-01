Какие авто самые популярные в корпоративном и частном сегментах: рейтинг

ФОТО: УкрАвтопром|
Renault Duster остается самым популярным авто в Украине
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Как уже сообщал Укравтопром, в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 64% легковушек было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.
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По сравнению с сентябрем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.
Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 241 ед.;
- Mazda CX5 - 145 ед.;
- Hyundai Tucson - 115 ед.;
- Zeekr 001 - 103 ед.;
- Kia Sportage - 99 ед.
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 413 ед.;
- Toyota Hilux - 140 ед.;
- Skoda Octavia - 91 ед.;
- Skoda Karoq - 87 ед.;
- Skoda Kodiaq - 69 ед.