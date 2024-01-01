Які авто найпопулярніші в корпоративному та приватному сегментах: рейтинг

Як вже повідомляв Укравтопром, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

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У порівнянні з вереснем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юрособам зросли на 15%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 241 од.; Mazda CX5 - 145 од.; Hyundai Tucson - 115 од.; Zeekr 001 - 103 од.; Kia Sportage - 99 од.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались: