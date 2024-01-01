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Які авто найпопулярніші в корпоративному та приватному сегментах: рейтинг

Названо найпопулярніші легковики вересня у приватних та корпоративних клієнтів.
Названо найпопулярніші машини в корпоративному та приватному сегментах - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Renault Duster залишається найпопулярнішим авто в Україні

Євген Гудущан
logo14 жовтня, 17:20
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Як вже повідомляв Укравтопром, у вересні український автопарк поповнили 5,7 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

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У порівнянні з вереснем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 7%. Водночас продажі юрособам зросли на 15%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. Toyota RAV-4 - 241 од.;
  2. Mazda CX5 - 145 од.;
  3. Hyundai Tucson - 115 од.;
  4. Zeekr 001 - 103 од.;
  5. Kia Sportage - 99 од.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  1. Renault Duster - 413 од.;
  2. Toyota Hilux - 140 од.;
  3. Skoda Octavia - 91 од.;
  4. Skoda Karoq - 87 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 69 од.
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