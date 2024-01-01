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Які легковики обирають для приватного та корпоративного використання: статистика

Названі найпопулярніші легковики в приватному та корпоративному секторах українського авторинку. Лідерство за Renault Duster та Toyota RAV-4.
Які авто обирають для приватного та корпоративного секторів - Auto24

Renault Duster

Євген Гудущан
logo15 липня, 13:20
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Як вже повідомляв Укравтопром, у червні український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

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У порівнянні з червнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному – на 11%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • Toyota RAV-4 - 337 од.;
  • Honda M-NV - 136 од.;
  • Renault Duster - 111 од.;
  • Mazda CX5 - 105 од.;
  • Suzuki SX4 - 100 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • Renault Duster - 336 од.;
  • Mitsubishi L200 - 109 од.;
  • Toyota RAV-4 - 87 од.;
  • Toyota Camry - 65 од.;
  • Skoda Octavia - 60 од.
#Новини #Автобізнес