Які легковики обирають для приватного та корпоративного використання: статистика

Як вже повідомляв Укравтопром, у червні український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

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У порівнянні з червнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному – на 11%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 - 337 од.;

Honda M-NV - 136 од.;

Renault Duster - 111 од.;

Mazda CX5 - 105 од.;

Suzuki SX4 - 100 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: