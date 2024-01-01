Які легковики обирають для приватного та корпоративного використання: статистика

Renault Duster
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15 липня, 13:20
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Як вже повідомляв Укравтопром, у червні український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.
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У порівнянні з червнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному – на 11%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 337 од.;
- Honda M-NV - 136 од.;
- Renault Duster - 111 од.;
- Mazda CX5 - 105 од.;
- Suzuki SX4 - 100 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster - 336 од.;
- Mitsubishi L200 - 109 од.;
- Toyota RAV-4 - 87 од.;
- Toyota Camry - 65 од.;
- Skoda Octavia - 60 од.