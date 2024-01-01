Відома середня вартість машин, ввезених українцями з початку року: статистика

Загалом громадянами при митному оформленні вживаних автомобілів з 1 січня по 30 червня сплачено до держбюджету 110,8 млн грн. Середня митна вартість одного вживаного легковика, ввезеного громадянами цьогоріч, склала 11,91 тис. доларів.

Найбільш популярними марками легковиків, які імпортувалися за перші шість місяців, були: Volkswagen (30,7%), Skoda (15,68%), Audi (9,58%), BMW (4,32%), а також Renault (4,23%).

Читайте також Митники на кордоні забрали автозапчастини, які вважали "зайвими"

Щодо віку, то 38,4% вживаних легкових транспортних засобів імпортовано з терміном використання до 5 років, 61,6% транспортних засобів - із використанням понад 5 років.

При цьому 37,3% від загальної кількості поміщених у митний режим для вільного обігу транспортних засобів оснащено дизельними двигунами, 38,3% - бензиновими і 24,4% - електричними двигунами, або двигунами, що здатні заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електроенергії.

Читайте також Сканер Rapiscan на шасі Mercedes-Benz їздить в зоні контролю митниці без водія



Потужність силових агрегатів контрастує. 229 ввезених легкових транспортних засобів мають двигуни об’ємом до 1500 куб. см, що складає майже 21,5% від загальної кількості транспортних засобів.

Таким чином, громадяни віддають перевагу автомобілям із двигунами більшого об’єму та потужнішим, а також зростає тенденція до збільшення ввезення електроавтомобілів.