Выведена средняя стоимость машин, ввезенных украинцами с начала года: статистика

Суммарно гражданами при таможенном оформлении подержанных автомобилей с 1 января по 30 июня уплачено в госбюджет 110,8 млн грн. Средняя таможенная стоимость одной подержанной легковушки, ввезенной гражданами в этом году, составила 11,91 тыс. долларов.

Наиболее популярными марками легковушек, которые импортировались за первые шесть месяцев, были: Volkswagen (30,7%), Skoda (15,68%), Audi (9,58%), BMW (4,32%), а также Renault (4,23%).

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Относительно возраста, то 38,4% бывших в употреблении легковых транспортных средств импортировано со сроком использования до 5 лет, 61,6% транспортных средств – с использованием более 5 лет.

При этом 37,3% от общего количества помещенных в таможенный режим для свободного обращения транспортных средств оснащены дизельными двигателями, 38,3% – бензиновыми и 24,4% – электрическими двигателями, или двигателями, способных заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии.

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Мощность силовых агрегатов контрастирует. 229 ввезенных легковых транспортных средств имеют двигатели объемом до 1500 куб. см, что составляет почти 21,5% от общего количества транспортных средств. Таким образом, граждане отдают предпочтение автомобилям с двигателями большего объема и мощным, а также растет тенденция к увеличению ввоза электромобилей.