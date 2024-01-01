Какие легковушки выбирают для частного и корпоративного использования: статистика

Рено Дастер
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15 июля, 13:20
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Как уже сообщал Укравтопром, в июне украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 66% легковушек было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица.
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По сравнению с июнем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном – на 11%.
Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:
- Toyota RAV-4 - 337 ед.;
- Honda M-NV - 136 ед.;
- Renault Duster - 111 ед.;
- Mazda CX5 - 105 ед.;
- Suzuki SX4 - 100 ед.
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster - 336 ед.;
- Mitsubishi L200 - 109 ед.;
- Toyota RAV-4 - 87 ед.;
- Toyota Camry - 65 ед.;
- Skoda Octavia - 60 ед.