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Какие легковушки выбирают для частного и корпоративного использования: статистика

Названы самые популярные легковушки в частном и корпоративном секторах украинского авторынка. Лидерство за Renault Duster и Toyota RAV-4.
Какие авто выбирают для частного и корпоративного секторов - Auto24

Рено Дастер

Евгений Гудущан
logo15 июля, 13:20
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Как уже сообщал Укравтопром, в июне украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 66% легковушек было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица.

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По сравнению с июнем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном – на 11%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

  • Toyota RAV-4 - 337 ед.;
  • Honda M-NV - 136 ед.;
  • Renault Duster - 111 ед.;
  • Mazda CX5 - 105 ед.;
  • Suzuki SX4 - 100 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • Renault Duster - 336 ед.;
  • Mitsubishi L200 - 109 ед.;
  • Toyota RAV-4 - 87 ед.;
  • Toyota Camry - 65 ед.;
  • Skoda Octavia - 60 ед.
#Aвтобизнес #Новости