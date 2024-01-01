Какие легковушки выбирают для частного и корпоративного использования: статистика

Как уже сообщал Укравтопром, в июне украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 66% легковушек было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица.

Читайте также: Известна средняя стоимость машин, ввезенных украинцами с начала года: статистика

По сравнению с июнем 2023г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 6%, а в корпоративном – на 11%.

Покупая новые легковые авто частные покупатели отдавали предпочтение таким моделям:

Toyota RAV-4 - 337 ед.;

Honda M-NV - 136 ед.;

Renault Duster - 111 ед.;

Mazda CX5 - 105 ед.;

Suzuki SX4 - 100 ед.

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: