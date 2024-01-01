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14-го декабря ожидается значительное похолодание: полиция советует избегать дальних путешествий

По прогнозам синоптиков в столице ожидается резкое снижение температуры воздуха. Лучше принять некоторые меры безопасности и по возможности отложить дальние путешествия.
Ожидается похолодание: полиция советует избегать путешествий - Auto24

В полиции советуют избегать дальних путешествий

Евгений Гудущан
logo13 декабря, 21:51
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По информации Укргидрометцентра, завтра, 14-го декабря ожидается снижение температуры до -12°. В полиции советуют одеваться теплее и придерживаться советов, которые помогут избежать переохлаждения:

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  • если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса - час заходите в теплое помещение;
  • для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время избегайте переутомления: когда вы уставшие, то теряете тепло быстрее;
  • не прикасайтесь к металлу, вы рискуете обморозить кожу в месте контакта;
  • будьте осторожны, если работаете с горючим. При минусовой температуре возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки;
  • избегайте дальних путешествий на автомобиле. Если отложить поездку невозможно, позаботьтесь о теплых вещах и термос с теплым напитком;
  • позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряженным. Это поможет в случае необходимости связаться со службами спасения.
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